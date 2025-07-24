Колосков рассказал, что его расстраивает большое количество жестких единоборств в РПЛ

«Нет радостного впечатления [от стартовых матчей], не было ни одного игры, которая бы заставила сидеть у телевизора, смотреть и следить, — сказал Колосков. — Неплохо первый тайм провел “Спартак”, мне понравилось, с удовольствием смотрел, эпизодами во втором тайме “Локомотив” хорошо играл, какие-то фрагменты у “Зенита” были хорошие при включении скорости, видно было, есть класс, но не хватало функционального состояния. Но больше всего меня расстроило запредельное количество фолов, в одном из матчей 6 желтых карточек, в другом — 40 нарушений. Практически чистых единоборств нет, всегда есть зацепы, подножки, наступы».