Смолов — о «Химках»: обидно, что такой клуб прекратил существование

«“Химки”, несмотря на прикол с болельщиками, хорошая была команда. Она понятна логистически, нормальный стадион, хорошие футболисты по меркам РПЛ. Обидно, что такой клуб прекратил существование», — сказал Смолов в выпуске SMOL FM 001.00.
В минувшем мае комиссия Российского футбольного союза (РФС) по лицензированию футбольных клубов отказала подмосковной команде в предоставлении лицензии для участия в РПЛ сезона-2025/2026. 18 июня «Химки» объявили о приостановлении деятельности клуба в его текущем виде.