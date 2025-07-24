Смолов — о «Химках»: обидно, что такой клуб прекратил существование

«“Химки”, несмотря на прикол с болельщиками, хорошая была команда. Она понятна логистически, нормальный стадион, хорошие футболисты по меркам РПЛ. Обидно, что такой клуб прекратил существование», — сказал Смолов в выпуске SMOL FM 001.00.