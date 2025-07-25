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КДК РФС оштрафовал тренера «Спартака» Станковича на 10 тыс. рублей

Штраф наложен по итогам матча РПЛ с махачкалинским «Динамо».

Источник: Сергей Фадеичев/ТАСС

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) оштрафовал главного тренера московского «Спартака» Деяна Станковича на 10 тыс. рублей по итогам игры первого тура Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ) с махачкалинским «Динамо». Об этом журналистам сообщил глава комитета Артур Григорьянц.

Футбол
Премьер-лига 2025/2026
Тур 2, 26.07.2025, 15:00
Спартак
-
Балтика
-

19 июля «Спартак» дома обыграл махачкалинское «Динамо» со счетом 1:0.

«КДК РФС оштрафовал “Спартак” на 20 тыс. рублей за скандирования в адрес арбитра, — сказал Григорьянц. — Станкович, его помощники [Винченцо] Сассо и [Пьерлуиджи] Бривио выходили за пределы технической зоны, каждый оштрафован на 10 тыс. рублей».

26 июля «Спартак» примет калининградскую «Балтику» в матче второго тура РПЛ.

Спартак
1:0
Первый тайм: 1:0
Динамо Мх
Футбол, Премьер-лига, Тур 1
19.07.2025, 20:30 (МСК UTC+3)
Лукойл Арена, 17045 зрителей
Главные тренеры
Деян Станкович
Хасанби Биджиев
Голы
Спартак
Маркиньос
(Наиль Умяров)
37′
Составы команд
Спартак
98
Александр Максименко
97
Даниил Денисов
29
Рикарду Мангаш
18
Наиль Умяров
68
Руслан Литвинов
6
Срджан Бабич
35
Кристофер Мартинс
7
Пабло Солари
35′
46′
82
Даниил Хлусевич
10
Маркиньос
51′
74′
27
Игорь Дмитриев
91
Антон Заболотный
74′
9
Манфред Угальде
83′
5
Эсекиэль Барко
82′
47
Роман Зобнин
Динамо Мх
39
Тимур Магомедов
5
Джемал Табидзе
90+4′
99
Муталип Алибеков
22
Мохамед Аззи
21′
53′
77
Темиркан Сундуков
47
Никита Глушков
70
Валентин Пальцев
77′
19
Кирилл Зинович
16
Уссем Мрезиг
77′
21
Абдулпаша Джабраилов
88′
10
Джавад Хоссейннеджад
46′
4
Идар Шумахов
65′
28
Сердер Сердеров
60′
9
Ражаб Магомедов
25
Гамид Агаларов
60′
96
Кирилл Помешкин
68′
Статистика
Спартак
Динамо Мх
Желтые карточки
3
6
Удары (всего)
14
8
Удары в створ
6
0
Угловые
4
3
Фолы
21
14
Офсайды
4
0
Судейская бригада
Главный судья
Василий Казарцев
(Россия, Санкт-Петербург)
Боковой судья
Андрей Веретешкин
(Россия, Санкт-Петербург)
Боковой судья
Рустам Мухтаров
(Россия, Петрозаводск)
ВАР
Андрей Фисенко
(Россия, Владивосток)
Ассистент ВАР
Павел Шадыханов
(Россия, Москва)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти