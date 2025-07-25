КДК РФС оштрафовал тренера «Спартака» Станковича на 10 тыс. рублей

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) оштрафовал главного тренера московского «Спартака» Деяна Станковича на 10 тыс. рублей по итогам игры первого тура Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ) с махачкалинским «Динамо». Об этом журналистам сообщил глава комитета Артур Григорьянц.
19 июля «Спартак» дома обыграл махачкалинское «Динамо» со счетом 1:0.
«КДК РФС оштрафовал “Спартак” на 20 тыс. рублей за скандирования в адрес арбитра, — сказал Григорьянц. — Станкович, его помощники [Винченцо] Сассо и [Пьерлуиджи] Бривио выходили за пределы технической зоны, каждый оштрафован на 10 тыс. рублей».
26 июля «Спартак» примет калининградскую «Балтику» в матче второго тура РПЛ.
Деян Станкович
Хасанби Биджиев
Маркиньос
(Наиль Умяров)
37′
98
Александр Максименко
97
Даниил Денисов
29
Рикарду Мангаш
18
Наиль Умяров
68
Руслан Литвинов
6
Срджан Бабич
35
Кристофер Мартинс
7
Пабло Солари
35′
46′
82
Даниил Хлусевич
10
Маркиньос
51′
74′
27
Игорь Дмитриев
91
Антон Заболотный
74′
9
Манфред Угальде
83′
5
Эсекиэль Барко
82′
47
Роман Зобнин
39
Тимур Магомедов
5
Джемал Табидзе
90+4′
99
Муталип Алибеков
22
Мохамед Аззи
21′
53′
77
Темиркан Сундуков
47
Никита Глушков
70
Валентин Пальцев
77′
19
Кирилл Зинович
16
Уссем Мрезиг
77′
21
Абдулпаша Джабраилов
88′
10
Джавад Хоссейннеджад
46′
4
Идар Шумахов
65′
28
Сердер Сердеров
60′
9
Ражаб Магомедов
25
Гамид Агаларов
60′
96
Кирилл Помешкин
68′
Главный судья
Василий Казарцев
(Россия, Санкт-Петербург)
Боковой судья
Андрей Веретешкин
(Россия, Санкт-Петербург)
Боковой судья
Рустам Мухтаров
(Россия, Петрозаводск)
ВАР
Андрей Фисенко
(Россия, Владивосток)
Ассистент ВАР
Павел Шадыханов
(Россия, Москва)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти