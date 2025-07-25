КДК РФС оштрафовал тренера «Спартака» Станковича на 10 тыс. рублей

«КДК РФС оштрафовал “Спартак” на 20 тыс. рублей за скандирования в адрес арбитра, — сказал Григорьянц. — Станкович, его помощники [Винченцо] Сассо и [Пьерлуиджи] Бривио выходили за пределы технической зоны, каждый оштрафован на 10 тыс. рублей».