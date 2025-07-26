Карпин против бывшей команды, «Краснодар» примет «Локомотив». 4 игры РПЛ пройдут в субботу

В составе «Краснодара» впервые может сыграть лучший ассистент прошлого сезона чемпионата Франции Гаэтан Перрен. 23 июля клуб объявил о переходе французского полузащитника из «Осера». Это четвертый иностранный новичок краснодарцев в летнее трансферное окно после Густаво Сантоса, Дугласа Аугусто и Жубала. «Локомотив» на этой неделе активно обсуждался в связи с возможным переходом полузащитника Сергея Пиняева в московский ЦСКА. Портал «Чемпионат» сообщал, что ЦСКА готов заплатить сумму отступных за 20-летнего футболиста. Однако в пресс-службе железнодорожников сообщили ТАСС, что клуб не рассматривает продажу Пиняева.