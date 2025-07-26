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Карпин против бывшей команды, «Краснодар» примет «Локомотив». 4 игры РПЛ пройдут в субботу

Также 26 июля состоятся матчи «Спартак» — «Балтика» и «Сочи» — «Акрон».

Источник: Чемпионат.com

МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Программа второго тура Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ) продолжится в субботу четырьмя матчами. В этот день состоятся игры «Спартак» — «Балтика», «Динамо» (Москва) — «Ростов», «Краснодар» — «Локомотив» и «Сочи» — «Акрон».

В центральном матче дня действующий чемпион России «Краснодар» на своем поле встретится со столичным «Локомотивом», игра начнется в 19:00 мск. В первом туре обе команды одержали крупные победы. Краснодарская команда на выезде оказалась сильнее «Пари Нижний Новгород» (3:0), железнодорожники на своем поле победили «Сочи» (3:0).

Футбол
Премьер-лига 2025/2026
Тур 2, 26.07.2025, 19:00
Краснодар
-
Локомотив
-

В составе «Краснодара» впервые может сыграть лучший ассистент прошлого сезона чемпионата Франции Гаэтан Перрен. 23 июля клуб объявил о переходе французского полузащитника из «Осера». Это четвертый иностранный новичок краснодарцев в летнее трансферное окно после Густаво Сантоса, Дугласа Аугусто и Жубала. «Локомотив» на этой неделе активно обсуждался в связи с возможным переходом полузащитника Сергея Пиняева в московский ЦСКА. Портал «Чемпионат» сообщал, что ЦСКА готов заплатить сумму отступных за 20-летнего футболиста. Однако в пресс-службе железнодорожников сообщили ТАСС, что клуб не рассматривает продажу Пиняева.

В прошлом сезоне «Краснодар» впервые в истории стал чемпионом России. «Локомотив» завершил чемпионат на шестом месте.

Футбол
Премьер-лига 2025/2026
Тур 2, 26.07.2025, 20:30
Сочи
-
Акрон
-

Завершит игровой день матч между «Сочи» и тольяттинским «Акроном», игра начнется в 20:30 мск. По итогам прошлого сезона сочинцы заняли пятое место в турнирной таблице Первой лиги, но из-за проблем с лицензированием у новороссийского «Черноморца» именно «Сочи» сыграл в стыковых матчах с «Пари НН» и вышел в РПЛ. В первом туре «Сочи» уступил на выезде «Локомотиву», «Акрон» на своем поле сыграл вничью с самарскими «Крыльями Советов» (1:1).

«Ростов» в гостях у Карпина

В другом матче дня московское «Динамо» дома сыграет с «Ростовом», встреча начнется в 17:30 мск. В июне главным тренером бело-голубых стал Валерий Карпин, он совмещает работу в сборной России и клубе. В феврале он покинул «Ростов», в котором проработал около восьми лет. Карпин впервые после ухода из ростовского клуба сыграет против него как главный тренер другой команды.

Футбол
Премьер-лига 2025/2026
Тур 2, 26.07.2025, 17:30
Динамо
-
Ростов
-

Бывший главный тренер сборной России Юрий Семин считает, что футболисты «Ростова» будут запредельно мотивированы в матче против «Динамо». «Это будет очень сложный матч для “Динамо”. Потому что футболисты играют с повышенной мотивацией против тренера, который ушел из команды. Бело-голубым будет очень сложно», — сказал Семин ТАСС.

В первом туре «Динамо» дома сыграло вничью с калининградской «Балтикой» со счетом 1:1. «Ростов» на старте чемпионата на выезде уступил петербургскому «Зениту» со счетом 1:2. Впервые против бывшего клуба сыграет защитник Максим Осипенко, который перешел из «Ростова» в «Динамо» этим летом.

Футбол
Премьер-лига 2025/2026
Тур 2, 26.07.2025, 15:00
Спартак
-
Балтика
-

Игровой день стартует матчем между московским «Спартаком» и «Балтикой», встреча начнется в 15:00 мск. Красно-белые в первом туре обыграли дома махачкалинское «Динамо» со счетом 1:0. В том матче вопросы у болельщиков вызвала работа главного арбитра встречи Василия Казарцева, который отменил четыре забитых мяча московской команды. «Спартак» обратился в экспертно-судейскую комиссию при президенте Российского футбольного союза, которая признала верными все спорные решения Казарцева. Однако судья не получил назначения на игры второго тура чемпионата.

«Балтика» в первом туре сенсационно смогла отобрать очки у московского «Динамо». В прошлом сезоне калининградская команда под руководством Андрея Талалаева выиграла Первую лигу и вернулась в РПЛ после годичного перерыва.

Программа второго тура РПЛ стартовала в пятницу — «Крылья Советов» на своем поле обыграли «Пари НН» со счетом 2:0. 27 июля состоятся матчи ЦСКА — «Ахмат», «Оренбург» — «Динамо» (Махачкала) и «Рубин» — «Зенит».

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