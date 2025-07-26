Титов назвал катастрофой настрой «Спартака» на матч с «Балтикой»

«Катастрофа в плане настроя. Даже имея минус одного футболиста, все равно можно играть в футбол, ты играешь дома на своем стадионе. Но нужно отдать должное “Балтике”, команда организованная. Все команды Талалаева (главного тренера клуба Андрея Талалаева — прим. ТАСС) играют в такой футбол, без звезд, но организованно», — добавил он.