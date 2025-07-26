Титов назвал катастрофой настрой «Спартака» на матч с «Балтикой»

МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Футболисты калининградской «Балтики» были серьезнее настроены на матч второго тура Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ) против московского «Спартака». Такое мнение журналистам высказал шестикратный чемпион России в составе «Спартака» Егор Титов.
Ранее ТАСС сообщил, что «Балтика» со счетом 3:0 обыграла московскую команду. Впервые в истории красно-белые получили две красные карточки к 58-й минуте. На 11-й минуте встречи был удален новичок «Спартака» Антон Заболотный, на 58-й минуте — полузащитник Маркиньос.
«Катастрофа. Тут даже не момент с удалениями или чем-то еще. Изначально было видно, что “Балтика” настроена более серьезно, мы видим результат. Перестроиться по ходу матча невозможно», — сказал Титов.
«Катастрофа в плане настроя. Даже имея минус одного футболиста, все равно можно играть в футбол, ты играешь дома на своем стадионе. Но нужно отдать должное “Балтике”, команда организованная. Все команды Талалаева (главного тренера клуба Андрея Талалаева — прим. ТАСС) играют в такой футбол, без звезд, но организованно», — добавил он.
В следующем туре подопечные Деяна Станковича 3 августа на выезде сыграют с тольяттинским «Акроном», а 30 июля в гостях встретятся с «Ростовом» на групповом этапе «пути РПЛ» Фонбет — Кубка России.
Деян Станкович
Андрей Талалаев
Владислав Саусь
49′
Чиносо Оффор
(Эльдар Чивич)
80′
Николай Титков
85′
98
Александр Максименко
6
Срджан Бабич
18
Наиль Умяров
45+9′
91
Антон Заболотный
11′
10
Маркиньос
45+4′
58′
29
Рикарду Мангаш
45+7′
97
Даниил Денисов
55′
4
Алексис Дуарте
35
Кристофер Мартинс
65′
25
Данил Пруцев
5
Эсекиэль Барко
65′
9
Манфред Угальде
7
Пабло Солари
15′
11
Ливай Гарсия
68
Руслан Литвинов
55′
82
Даниил Хлусевич
67
Максим Бориско
2
Сергей Варатынов
16
Кевин Андраде
4
Натан Гассама
17
Владислав Саусь
56′
22
Николай Титков
10
Илья Петров
71′
23
Мингиян Бевеев
17′
38′
77
Эльдар Чивич
91
Брайан Александр Хиль
37′
66′
15
Тентон Йенне
73
Максим Петров
66′
90
Чиносо Оффор
8
Андрей Мендель
72′
5
Айман Мурид
Главный судья
Сергей Карасев
(Россия, Москва)
Боковой судья
Максим Гаврилин
(Россия, Владимир)
Боковой судья
Игорь Демешко
(Россия, Химки)
ВАР
Виталий Мешков
(Россия, Дмитров)
Ассистент ВАР
Вера Опейкина
(Россия, Сочи)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти