Дзюба побил рекорд Лоськова по «гол+пас»

Форвард отметился голом и результативной передачей в выездном матче второго тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Сочи», который проходит в субботу. Теперь у Дзюбы 257 очков (170 голов и 87 передач). У Лоськова 255 результативных действий (120+135).
Дзюба проводит 19-й сезон в чемпионатах России с забитыми мячами. Он обошел по этому показателю Лоськова и сравнялся с Сергеем Семаком.
Футбол, Премьер-лига, Тур 2
26.07.2025, 20:30 (МСК UTC+3)
Фишт, 6029 зрителей
Главные тренеры
Роберт Морено
Заур Тедеев
Голы
Акрон
Дмитрий Пестряков
(Максим Болдырев)
5′
Алекса Джурасович
(Дмитрий Пестряков)
11′
Максим Болдырев
(Артем Дзюба)
13′
Артем Дзюба
(Дмитрий Пестряков)
44′
Нереализованные пенальти
Акрон
Артем Дзюба
57′
Составы команд
Сочи
1
Максим Рудаков
27
Кирилл Заика
10
Мартин Крамарич
23
Сауль Гуарирапа
34
Александр Осипов
33
Марсело Алвес
6
Игнасио Сааведра
17
Артем Макарчук
21′
46′
5
Набиль Абердин
29
Роман Ежов
46′
28
Руслан Магаль
7
Антон Зиньковский
46′
8
Михаил Игнатов
19
Александр Коваленко
46′
20
Дмитрий Васильев
55′
Акрон
88
Виталий Гудиев
77
Константин Савичев
15
Стефан Лончар
35
Ифет Джаковац
22
Артем Дзюба
24
Йонуц Неделчару
88′
19
Марат Бокоев
21
Роберто Фернандес
78′
26
Родриго Эшковал
5
Алекса Джурасович
60′
6
Максим Кузьмин
91
Максим Болдырев
60′
17
Солтмурад Бакаев
87′
69
Арсений Дмитриев
71
Дмитрий Пестряков
60′
80
Хетаг Хосонов
Статистика
Сочи
Акрон
Желтые карточки
2
1
Удары (всего)
13
9
Удары в створ
3
6
Угловые
3
2
Фолы
12
14
Офсайды
4
3
Судейская бригада
Главный судья
Владислав Целовальников
(Россия, Астрахань)
Боковой судья
Алексей Ширяев
(Россия, Ставрополь)
Боковой судья
Андрей Образко
(Россия, Ставрополь)
ВАР
Ян Бобровский
(Россия, Санкт-Петербург)
Ассистент ВАР
Артем Чистяков
(Россия, Азов)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти
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