Шоу Дзюбы в Сочи: обошел Лоськова по «гол + пас», обновил рекорд российского футбола и не забил пенальти

Артем Дзюба не отметился результативными действиями в первом туре нового сезона, но зажег во втором. В матче с «Сочи» «Акрон» уже к перерыву забил четыре гола. В двух из них поучаствовал 36-летний нападающий.
Теперь точно обошел Лоськова
На 13-й минуте Дзюба отдал передачу Максиму Болдыреву, который вонзил третий мяч в ворота соперника после эффектного сольного прохода. А прямо перед перерывом забил сам, оформив 1+1 и сделав счет 4:0.
Этот гол стал 241-м в карьере Артема. Таким образом, он обновил свой же рекорд: 9 марта форвард «Акрона» забил 234-й мяч и стал лучшим бомбардиром в истории российского футбола, обогнав Александра Кержакова.
Также, согласно совместному исследованию «СЭ» и Спортса, теперь на счету игрока 256 (169+87) очков в чемпионате России по системе «гол + пас». По этому показателю Дзюба превзошел достижение Дмитрия Лоськова (255, 120+135) и стал единоличным лидером.
Отмечал рекорд еще в апреле
Хотя, по подсчетам Transfermarkt (и самого форварда), он обогнал легенду «Локомотива» еще 19 апреля: в матче Кубка России со «Спартаком» Артем поучаствовал в двух мячах «Акрона», реализовав пенальти и добавив к этому ассист на Дмитрия Пестрякова.
Нападающий отметил гол, показав футболку с изображением льва, который победил лося в Колизее, и подписью: «Был лось, стал лев». В тот момент, по версии «СЭ» и Спортса, форварду осталось всего четыре результативных действия до рекорда по «гол + пас».
«Если мы опираемся на Transfermarkt, то Артем перегнал Лоськова еще неделю назад. На самом деле, майку Дзюба подготовил еще на прошлый матч. Если бы Кирилл Данилин забил с передачи Артема в игре с “Факелом”, то он бы ее показал. Просто все находились в неведении, что Transfermarkt убрал одну голевую у Лоськова. Но майку готовили заранее, там как раз были цифры 266 и 267. Однако это мелочи и нюансы.
Видел довольно много споров и обсуждений, отчасти даже негативных, которые вызвало изображение на майке Артема. Мне кажется, абсолютно ничего в этом крамольного не было. Никто и не пытался принизить заслуги и уважение к Дмитрию Лоськову. Это всего лишь медийная история, к которой не нужно относиться настолько серьезно, как это сделали некоторые комментаторы, Telegram-каналы и журналисты. Как бы сказал Валерий Карпин: «Не нужно быть скуфами, товарищи».
Уверен, что расстройство от поражения перекрыло у Артема эмоции от рекорда и своей хорошей игры. Но надо еще побить рекорд по остальным версиям, где цифры другие, чтобы уже никаких вопросов не было", — сказал тогда представитель футболиста Леонид Гольдман Sport24.
Теперь это произошло. Более того, в матче с «Сочи» форвард «Акрона» мог забить и 242-й гол (и заработать 257-е очко по «гол + пас»), но во втором тайме не реализовал пенальти.