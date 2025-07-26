Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Автоспорт
Игровые
Синхронное плавание
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Премьер-лига
завершен
Краснодар
1
:
Локомотив
2
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Сокол
0
:
Чайка
0
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Динамо
1
:
Ростов
0
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Волга
1
:
КАМАЗ
2
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Спартак
0
:
Балтика
3
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Челябинск
1
:
Ротор
0
П1
X
П2

Шоу Дзюбы в Сочи: обошел Лоськова по «гол + пас», обновил рекорд российского футбола и не забил пенальти

Скучали?

Источник: ФК «Акрон»

Артем Дзюба не отметился результативными действиями в первом туре нового сезона, но зажег во втором. В матче с «Сочи» «Акрон» уже к перерыву забил четыре гола. В двух из них поучаствовал 36-летний нападающий.

Теперь точно обошел Лоськова

На 13-й минуте Дзюба отдал передачу Максиму Болдыреву, который вонзил третий мяч в ворота соперника после эффектного сольного прохода. А прямо перед перерывом забил сам, оформив 1+1 и сделав счет 4:0.

Этот гол стал 241-м в карьере Артема. Таким образом, он обновил свой же рекорд: 9 марта форвард «Акрона» забил 234-й мяч и стал лучшим бомбардиром в истории российского футбола, обогнав Александра Кержакова.

Также, согласно совместному исследованию «СЭ» и Спортса, теперь на счету игрока 256 (169+87) очков в чемпионате России по системе «гол + пас». По этому показателю Дзюба превзошел достижение Дмитрия Лоськова (255, 120+135) и стал единоличным лидером.

Футбол
Премьер-лига 2025/2026
Тур 2, 31.07.2025, 20:30
Сочи
0
Акрон
4

Отмечал рекорд еще в апреле

Хотя, по подсчетам Transfermarkt (и самого форварда), он обогнал легенду «Локомотива» еще 19 апреля: в матче Кубка России со «Спартаком» Артем поучаствовал в двух мячах «Акрона», реализовав пенальти и добавив к этому ассист на Дмитрия Пестрякова.

Нападающий отметил гол, показав футболку с изображением льва, который победил лося в Колизее, и подписью: «Был лось, стал лев». В тот момент, по версии «СЭ» и Спортса, форварду осталось всего четыре результативных действия до рекорда по «гол + пас».

«Если мы опираемся на Transfermarkt, то Артем перегнал Лоськова еще неделю назад. На самом деле, майку Дзюба подготовил еще на прошлый матч. Если бы Кирилл Данилин забил с передачи Артема в игре с “Факелом”, то он бы ее показал. Просто все находились в неведении, что Transfermarkt убрал одну голевую у Лоськова. Но майку готовили заранее, там как раз были цифры 266 и 267. Однако это мелочи и нюансы.

Видел довольно много споров и обсуждений, отчасти даже негативных, которые вызвало изображение на майке Артема. Мне кажется, абсолютно ничего в этом крамольного не было. Никто и не пытался принизить заслуги и уважение к Дмитрию Лоськову. Это всего лишь медийная история, к которой не нужно относиться настолько серьезно, как это сделали некоторые комментаторы, Telegram-каналы и журналисты. Как бы сказал Валерий Карпин: «Не нужно быть скуфами, товарищи».

Уверен, что расстройство от поражения перекрыло у Артема эмоции от рекорда и своей хорошей игры. Но надо еще побить рекорд по остальным версиям, где цифры другие, чтобы уже никаких вопросов не было", — сказал тогда представитель футболиста Леонид Гольдман Sport24.

Теперь это произошло. Более того, в матче с «Сочи» форвард «Акрона» мог забить и 242-й гол (и заработать 257-е очко по «гол + пас»), но во втором тайме не реализовал пенальти.

Узнать больше по теме
ФК «Акрон»: состав, ближайшие матчи и достижения клуба в 2025 году
ФК «Акрон» является дебютантом РПЛ. Несмотря на скромный статус в своем первом же сезоне команда смогла удивить не только своих болельщиков, но и экспертов. Как это получилось у Тольяттинского клуба, расскажем в нашем материале.
Читать дальше