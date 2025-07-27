«Сочи» показал, как Морено устроил разнос игрокам после 0:4 от «Акрона» в РПЛ

На видео главный тренер сочинцев Роберт Морено устроил разнос игрокам после игры.
«Это был тяжелый вечер. Мы не ищем оправданий.
Сегодняшний результат — это удар. Для всех, кто был на стадионе. Для тех, кто смотрел игру дома. Для тех, кто с нами и в горе, и в радости.
Это поражение мы обязаны признать. Извлечь из него уроки и перерасти.
Своей поддержкой и отношением вы заслуживаете команду, которая борется до конца. И мы сделаем все, чтобы снова заслужить вашу веру.
Спасибо, что не отворачиваетесь. Даже в такие вечера. Мы это очень ценим», — подписан пост.
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