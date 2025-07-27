Невероятная развязка в Казани! Гол Даку в концовке принес «Рубину» ничью в матче с «Зенитом»

2-й тур РПЛ завершался матчем между «Рубином» и «Зенитом». Обе команды стартовали в чемпионате с побед и подходили к игре в отличном настроении. Рашид Рахимов никаких больших сюрпризов в составе не преподнес, а Сергей Семак был вынужден внести корректировки в привычную формацию. Дело в том, что в Казань из-за повреждения не полетел Луис Энрике, а также из-за зубной боли встречу пропускал Эракович. Вендел, хотя его и внесли в заявку на сезон, тоже остался в Петербурге.
Но появились и приятные новости для болельщиков сине-бело-голубых — в основе впервые оказался дорогостоящий бразильский новичок Жерсон, который за 45 минут против «Ростова» получил множество восторженных отзывов.
Главная ударная сила «Рубина» — Даку — конечно же, вышел с первых минут. Учитывая недавнюю сагу с его сорвавшимся трансфером в «Зенит», албанец был мотивирован вдвойне.
Быстрый гол с пенальти
Встреча началась по предсказуемому сценарию — «Зенит» поддавливал, а «Рубин» оборонялся и пытался убегать в контратаки. Зная, какую плотную оборону умеет выстраивать Рахимов, можно было предположить, что гостям придется долго подбирать ключи к воротам Ставера. Но на помощь пришел неожиданный 11-метровый. Казалось, эпизод уже давно прошел, но главный арбитр Алексей Сухой внезапно подбежал к монитору по подсказке из ВАР-центра и увидел, что Грицаенко сыграл рукой в штрафной.
Казанцы, естественно, не соглашались с вердиктом. Особенно ярко отреагировал Даку, иронично засмеявшийся во весь голос. Мостовой же во втором матче подряд спокойно исполнил пенальти.
Хозяевам потребовалось время, чтобы отойти от шока. К середине тайма «Рубин» уже действовал агрессивнее и совершил несколько подходов к воротам Латышонка, но без конкретики. Даку стал совершенно не заметен и попал под жесткую опеку от Дркушича.
По Жерсону было видно, что он еще до конца не понимает, в какой футбол играет «Зенит», но то, что он классный футболист — сомнений нет. И передача-конфетка, которую он вырезал на Мостового только доказала это.
На перерыв петербуржцы ушли с преимуществом в два мяча. Снова стоит отметить Мостового, который сделал точный навес на Кассьерру. Колумбиец, который практически не был заметен до этого, головой вколотил мяч в сетку.
Совсем другая команда
А вот старт второй 45-минутки получился неожиданным. «Рубин» не просто вышел с другим настроением из раздевалки, но и сразу же забил. Дуглас Сантос ошибся с передачей, мяч после подачи Кабутова долетел до свободного Ходжи, а тот головой пробил мимо Латышонка.
Затем практически сразу опаснейший момент партнеры создали для Шабанхаджая, но «Зенит» чудом спас рикошет. В эти минуты вице-чемпионов было не узнать: полное непонимание происходящего в глазах, а ноги будто дрожали.
После мяч в свои ворота после подачи углового чуть не отправил Жерсон — вмешалась штанга. После 70-й минуты петербуржцы наконец начали приходить в себя и сразу же пошли опасные атаки: Мостовой зарядил в перекладину и умудрился пробить между ногами Ставеру, не попав при этом в створ. Жерсон опасно стрелял из-за пределов штрафной и выводил Кассьерру один на один.
Семак на происходящее отреагировал заменами в обороне, и похоже, не угадал. В самой концовке на авансцену вышел Даку — ну, а кто же еще? — и наказал «Зенит» точнейшим ударом со второго этажа.
2:2 — сумасшедшая концовка в Казани. Петербуржцы потеряли очки и теперь после двух туров в РПЛ только один клуб набрал 6 очков — «Локомотив».
Роман Кольцов