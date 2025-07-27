Невероятная развязка в Казани! Гол Даку в концовке принес «Рубину» ничью в матче с «Зенитом»

2-й тур РПЛ завершался матчем между «Рубином» и «Зенитом». Обе команды стартовали в чемпионате с побед и подходили к игре в отличном настроении. Рашид Рахимов никаких больших сюрпризов в составе не преподнес, а Сергей Семак был вынужден внести корректировки в привычную формацию. Дело в том, что в Казань из-за повреждения не полетел Луис Энрике, а также из-за зубной боли встречу пропускал Эракович. Вендел, хотя его и внесли в заявку на сезон, тоже остался в Петербурге.