Семак высказался об упущенной на 90-й минуте победе «Зенита» в игре с «Рубином» в РПЛ

«Два разных тайма. Если в первом мы контролировали ход матча хорошо, контролировали мяч, смогли забить, то во втором тайме, к сожалению для нас, в самом начале пропустили. Счёт 2:1 или 2:0 — это не одно и то же. Естественно, игроки “Рубина” почувствовали, что можно свести матч к ничьей. Начало второго тайма у нас не получилось. В дальнейшем стали играть лучше, был лучше контроль.