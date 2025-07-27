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Семак высказался об упущенной на 90-й минуте победе «Зенита» в игре с «Рубином» в РПЛ

Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Сергей Семак высказался о результате матча 2-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с казанским «Рубином». Команды играли на стадионе «Ак Барс Арена» в Казани.

Источник: Чемпионат.com

Встреча завершилась результативной ничьей — 2:2.

«Два разных тайма. Если в первом мы контролировали ход матча хорошо, контролировали мяч, смогли забить, то во втором тайме, к сожалению для нас, в самом начале пропустили. Счёт 2:1 или 2:0 — это не одно и то же. Естественно, игроки “Рубина” почувствовали, что можно свести матч к ничьей. Начало второго тайма у нас не получилось. В дальнейшем стали играть лучше, был лучше контроль.

Много было хороших моментов для того, чтобы увеличить преимущество. Но, к сожалению, не забили и в самой концовке пропустили с доигровки после стандартного положения. Обидно упускать победу. Игра, по сути, давалась, но бывают и такие матчи, когда не всё складывается в нашу пользу«, — приводит слова Семака официальный сайт “Зенита”.

На 11-й минуте вингер Андрей Мостовой реализовал пенальти и вывел «Зенит» вперёд. Форвард Матео Кассьерра удвоил преимущество сине-бело-голубых на 36-й минуте. Полузащитник хозяев Велдин Ходжа на 47-й минуте сократил разницу в счёте. Нападающий Мирлинд Даку на 90-й минуте сравнял счёт.

Рубин
2:2
Первый тайм: 0:2
Зенит
Футбол, Премьер-лига, Тур 2
27.07.2025, 20:00 (МСК UTC+3)
Ак Барс Арена
Главные тренеры
Рашид Рахимов
Сергей Семак
Голы
Рубин
Велдин Ходжа
(Дмитрий Кабутов)
47′
Мирлинд Даку
(Илья Рожков)
90′
Зенит
Андрей Мостовой
11′
Матео Кассьерра
(Андрей Мостовой)
36′
Составы команд
Рубин
38
Евгений Ставер
2
Егор Тесленко
15
Игор Вуячич
70
Дмитрий Кабутов
45+3′
22
Велдин Ходжа
6
Угочукву Иву
51
Илья Рожков
10
Мирлинд Даку
27
Алексей Грицаенко
46′
7
Александр Юкич
8
Богдан Йочич
46′
23
Руслан Безруков
99
Дардан Шабанхаджай
86′
24
Никола Чумич
Зенит
1
Евгений Латышонок
31
Густаво Мантуан
3
Дуглас Сантос
20
Педро
30
Матео Кассьерра
6
Ваня Дркушич
53′
33
Нино
5
Вильмар Барриос
17
Андрей Мостовой
85′
4
Юрий Горшков
10
Максим Глушенков
46′
32
Лусиано Гонду
9
Сантос да Силва Жерсон
86′
66
Роман Вега
Статистика
Рубин
Зенит
Желтые карточки
1
1
Удары (всего)
12
11
Удары в створ
3
5
Угловые
7
5
Фолы
17
10
Офсайды
2
2
Судейская бригада
Главный судья
Алексей Сухой
(Россия, Люберцы)
Боковой судья
Александр Богданов
(Россия, Верея)
Боковой судья
Арам Петросян
(Россия, Бронницы)
ВАР
Артем Чистяков
(Россия, Азов)
Ассистент ВАР
Антон Фролов
(Россия, Москва)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти