Семак высказался об упущенной на 90-й минуте победе «Зенита» в игре с «Рубином» в РПЛ

Встреча завершилась результативной ничьей — 2:2.
«Два разных тайма. Если в первом мы контролировали ход матча хорошо, контролировали мяч, смогли забить, то во втором тайме, к сожалению для нас, в самом начале пропустили. Счёт 2:1 или 2:0 — это не одно и то же. Естественно, игроки “Рубина” почувствовали, что можно свести матч к ничьей. Начало второго тайма у нас не получилось. В дальнейшем стали играть лучше, был лучше контроль.
Много было хороших моментов для того, чтобы увеличить преимущество. Но, к сожалению, не забили и в самой концовке пропустили с доигровки после стандартного положения. Обидно упускать победу. Игра, по сути, давалась, но бывают и такие матчи, когда не всё складывается в нашу пользу«, — приводит слова Семака официальный сайт “Зенита”.
На 11-й минуте вингер Андрей Мостовой реализовал пенальти и вывел «Зенит» вперёд. Форвард Матео Кассьерра удвоил преимущество сине-бело-голубых на 36-й минуте. Полузащитник хозяев Велдин Ходжа на 47-й минуте сократил разницу в счёте. Нападающий Мирлинд Даку на 90-й минуте сравнял счёт.
Рашид Рахимов
Сергей Семак
Велдин Ходжа
(Дмитрий Кабутов)
47′
Мирлинд Даку
(Илья Рожков)
90′
Андрей Мостовой
11′
Матео Кассьерра
(Андрей Мостовой)
36′
38
Евгений Ставер
2
Егор Тесленко
15
Игор Вуячич
70
Дмитрий Кабутов
45+3′
22
Велдин Ходжа
6
Угочукву Иву
51
Илья Рожков
10
Мирлинд Даку
27
Алексей Грицаенко
46′
7
Александр Юкич
8
Богдан Йочич
46′
23
Руслан Безруков
99
Дардан Шабанхаджай
86′
24
Никола Чумич
1
Евгений Латышонок
31
Густаво Мантуан
3
Дуглас Сантос
20
Педро
30
Матео Кассьерра
6
Ваня Дркушич
53′
33
Нино
5
Вильмар Барриос
17
Андрей Мостовой
85′
4
Юрий Горшков
10
Максим Глушенков
46′
32
Лусиано Гонду
9
Сантос да Силва Жерсон
86′
66
Роман Вега
Главный судья
Алексей Сухой
(Россия, Люберцы)
Боковой судья
Александр Богданов
(Россия, Верея)
Боковой судья
Арам Петросян
(Россия, Бронницы)
ВАР
Артем Чистяков
(Россия, Азов)
Ассистент ВАР
Антон Фролов
(Россия, Москва)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
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- Серия пенальти: нереализованный пенальти