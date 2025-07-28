Вы верите, что Станкович доработает до конца сезона?

Красно-белые сразу попали под прессинг, который неделю назад уже доставил проблемы «Динамо» в Петровском парке. Не создали ни одного момента. Остались в меньшинстве и просто выключились. Вдесятером, при счете 0:0. А дальше чудом дотянули до перерыва, провалились на стандарте у своих ворот (удаление здесь ни при чем) и отреагировали на гол соперника двойной заменой: спасать матч вышли Хлусевич и Дуарте.