Вы верите, что Станкович доработает до конца сезона?

Провал с «Балтикой» — символ хаоса в «Спартаке» в 2025-м
«Я устал. Посмотрим, как будет развиваться ситуация. Но если честно, уже переживаю за свое здоровье», — если вы читали пресс-конференцию Станковича в отрыве от контекста, то наверняка приняли эти слова за намек на скорую отставку.
Оказалось, все гораздо проще: серб просто пожаловался на судейство. Снова.
«С фолом на Максименко — очевидный момент, можно было не смотреть повтор так долго. А Маркиньос получил там желтую карточку, которая потом переросла в красную», — убеждал Станкович.
Понятно, что повод для такой реакции — особенно на эмоциях — возникает во втором туре подряд. Но все же важно правильно расставлять акценты, а не прикрывать решениями арбитров Казарцева и Карасева проблемы. А их у «Спартака» хватает — и не только в раздевалке.
«Балтика» победила точно не из-за судейства. Да, красная Заболотному сломала стартовый план на матч. Но удаление — железное. В чем претензии? И главное — что мешало перестроиться и достойно смотреться вдесятером? На скамейке у Станковича — 20-миллионный Ливай Гарсия, а еще Угальде, которого с зимы продают то в «Фейеноорд», то в «ПСЖ». Но оба проигрывают конкуренцию Заболотному.
На фоне соперника, который пару месяцев назад выступал в первой лиге, «Спартак» выглядел потерянным и в равных составах, и вдесятером. А после второго удаления просто бросил играть, хотя мотивация и до этого оставляла вопросы.
Конечно, красная карточка Маркиньосу — самый неоднозначный момент с учетом офсайда, который просматривается на повторе. Но, во-первых, стоп-кадр не лучший, потому что сделан не в момент паса, а когда мяч уже в полете. Во-вторых — ну вот что это глобально меняет?
Махачкалинское «Динамо» побеждено и с большим количеством ошибок рефери. Но Станкович взял три очка, получив лучший сигнал: с «Балтикой» будет гораздо сложнее, нужно готовиться ко всему и просчитывать разные сценарии.
Ну и?
Красно-белые сразу попали под прессинг, который неделю назад уже доставил проблемы «Динамо» в Петровском парке. Не создали ни одного момента. Остались в меньшинстве и просто выключились. Вдесятером, при счете 0:0. А дальше чудом дотянули до перерыва, провалились на стандарте у своих ворот (удаление здесь ни при чем) и отреагировали на гол соперника двойной заменой: спасать матч вышли Хлусевич и Дуарте.
У меня нет задачи оправдать судейство (для старта чемпионата ошибок и скандалов очень много), но есть ощущение, что Станкович не протянет до конца сезона, если продолжит акцентировать внимание только на этом.
«У нас есть время, чтобы исправить ошибки. Но существуют и другие вещи, которые меня волнуют. И я не знаю, можно ли их исправить», — после этой реплики Деян поблагодарил журналистов, встал и покинул зал для пресс-конференций.
Конечно, 2-й тур — еще не время для серьезных выводов и фиксации катастрофы. Но турбулентность в «Спартаке» продолжается весь 2025-й, и серб не то чтобы пытается стабилизировать положение.
Наоборот, такие высказывания словно телепортируют во времена Гильермо Абаскаля, который срывался на всех вокруг в поисках заговоров, потерял раздевалку и не продержался в Москве двух лет.
Для Станковича второй год только начинается, но команду трясет с марта. Лидеры сдали, а от клуба помощи нет: трансферы или неудачные, или отсутствуют. Впереди — кубковый выезд к «Ростову», а в РПЛ — «Акрон», «Локо» и «Зенит».
Если не перестать искать проблемы за пределами раздевалки и тренерского кабинета, все может закончиться даже быстрее, чем для Абаскаля.
Здоровье — важная штука, но о нем стоило позаботиться до подписания нового контракта. Который Деян получил, несмотря на очень неоднозначный предыдущий сезон.
Автор: Леонид Волотко
Деян Станкович
Андрей Талалаев
Владислав Саусь
49′
Чиносо Оффор
(Эльдар Чивич)
80′
Николай Титков
85′
98
Александр Максименко
6
Срджан Бабич
18
Наиль Умяров
45+9′
91
Антон Заболотный
11′
10
Маркиньос
45+4′
58′
29
Рикарду Мангаш
45+7′
97
Даниил Денисов
55′
4
Алексис Дуарте
35
Кристофер Мартинс
65′
25
Данил Пруцев
5
Эсекиэль Барко
65′
9
Манфред Угальде
7
Пабло Солари
15′
11
Ливай Гарсия
68
Руслан Литвинов
55′
82
Даниил Хлусевич
67
Максим Бориско
2
Сергей Варатынов
16
Кевин Андраде
4
Натан Гассама
17
Владислав Саусь
56′
22
Николай Титков
10
Илья Петров
71′
23
Мингиян Бевеев
17′
38′
77
Эльдар Чивич
91
Брайан Александр Хиль
37′
66′
15
Тентон Йенне
73
Максим Петров
66′
90
Чиносо Оффор
8
Андрей Мендель
72′
5
Айман Мурид
Главный судья
Сергей Карасев
(Россия, Москва)
Боковой судья
Максим Гаврилин
(Россия, Владимир)
Боковой судья
Игорь Демешко
(Россия, Химки)
ВАР
Виталий Мешков
(Россия, Дмитров)
Ассистент ВАР
Вера Опейкина
(Россия, Сочи)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти