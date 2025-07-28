Семак — об игре Глушенкова с «Рубином»: «Часто и много ошибался, много брака было. Гонду лучше сыграл»

— Показалось, что не вошел в игру, достаточно часто и много ошибался, много брака было. Если по флангу, где действовал Андрей Мостовой, нам хорошо удалось вскрывать зоны соперника, опасности, остроты много было оттуда, то с этого фланга, к сожалению, меньше гораздо, поэтому выпустили на эту позицию другого игрока.