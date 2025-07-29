Почему пенальти «Зенита» и ползарплаты Морено обсуждают больше, чем лидерство «Локомотива»?

Нет, даже не правил, а их трактовок. Потому что игра рукой уже полтора века остается и навсегда останется одной из самых больших «серых зон» в футболе, и сколько ни пытайся это исправить, «хвост вытащил — клюв увяз», и наоборот. Причем каждый год эти трактовки корректируются, и едва тысячи болельщиков успевают привыкнуть к одним, как появляются другие. И то, что лет десять назад воспринималось бы как неприкрытое «убийство», сейчас — верное по формальным признакам решение. При этом значительная часть болельщиков росла, впитав едва ли не с молоком матери, что, например, ставить пенальти за попадание мяча в руку со спины, да еще и в борьбе, — абсурд и издевательство. И с таким восприятием ничего не поделаешь.