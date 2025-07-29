Почему пенальти «Зенита» и ползарплаты Морено обсуждают больше, чем лидерство «Локомотива»?

Пенальти в ворота «Рубина» вызвал яростные споры, поскольку он безусловен по трактовкам, но странен по сути
Российский футбольный интернет кипит. Давно не видел настолько бурной полемики, как по поводу пенальти за попадание мяча в руку Алексея Грицаенко, реализованного Андреем Мостовым в матче с «Зенитом».
Формально, как нам объяснили судейские эксперты, до рефери Алексея Сухого не докопаешься. Он все сделал строго по букве современных судейских трактовок. Рука отставлена, делает движение по направлению к мячу, хотя игрок и не может этого самого мяча видеть, поскольку тот летит к нему со спины. Но даже эти самые эксперты подчеркивают нелепость и алогизм этого 11-метрового — при «бумажной» неподсудности арбитра, чье решение ЭСК, будь такая необходимость, со стопроцентной вероятностью признает верным. Что не устают подчеркивать, причем весьма агрессивно, поклонники «Зенита». Наряду с цитированием даже Рашида Рахимова, который посетовал на то, что Грицаенко бежал к мячу спиной.
Со стороны зенитовских оппонентов агрессии тоже хватает. Пенальти этот вызвал целую ее лавину. Во-первых, потому, что никто не может привести европейский аналог такого решения, которое в первый момент вызвало оторопь у подавляющего большинства, включая даже некоторых заметных петербуржских блогеров, которым свойственна рефлексия, а не, как у других, безоговорочная поддержка клуба в любой спорной ситуации.
Во-вторых, поскольку Грицаенко в этом эпизоде находился в состоянии борьбы с Максимом Глушенковым, и именно она во многом спровоцировала то, что рука защитника оказалась в таком положении. Сразу же на контрасте вспоминают эпизод из матча предыдущего тура «Спартак» — «Динамо» (Махачкала), когда после единоборства Мангаша и Аззи Василий Казарцев не стал назначать пенальти за явную игру рукой махачкалинца из-за якобы толчка со стороны спартаковца, хотя по законам футбола, а не балета, борьба, убежден, шла в пределах нормы. Экспертно-судейская комиссия при этом поддержала Казарцева.
Почему же столько пыла с обеих сторон вызвал этот эпизод, после которого такое явное ликование у второй из названных категорий болельщиков вызвала итоговая ничья со спасительным для «Рубина» голом Мирлинда Даку в самой концовке? На мой взгляд, потому что более явного расхождения буквы и духа футбольных правил видеть не доводилось уже давно.
Нет, даже не правил, а их трактовок. Потому что игра рукой уже полтора века остается и навсегда останется одной из самых больших «серых зон» в футболе, и сколько ни пытайся это исправить, «хвост вытащил — клюв увяз», и наоборот. Причем каждый год эти трактовки корректируются, и едва тысячи болельщиков успевают привыкнуть к одним, как появляются другие. И то, что лет десять назад воспринималось бы как неприкрытое «убийство», сейчас — верное по формальным признакам решение. При этом значительная часть болельщиков росла, впитав едва ли не с молоком матери, что, например, ставить пенальти за попадание мяча в руку со спины, да еще и в борьбе, — абсурд и издевательство. И с таким восприятием ничего не поделаешь.
А мне вообще все видится так, что, по аналогу с известным выражением про статистику, есть ложь, большая ложь и современные судейские трактовки правил игры в футбол. И как судьи и их начальники захотят, так и объяснят принятое решение, если только ошибка не была совсем уж вопиющей, безоговорочной и необъяснимой. Но в эпоху ВАР последнее представить себе непросто.
Ползарплаты Морено
Еще одна обсуждаемая тема этих дней — заявление испанского главного тренера «Сочи» Роберта Морено после домашних 0:4 от «Акрона» (и 0:7 по итогам двух стартовых матчей), что он сам точно отдаст после такого позора половину зарплаты и ждет того же от игроков своей команды. Оценки этих слов колеблются по размашистой синусоиде от искренности до популизма, чтобы вызвать у общественности симпатию и отвести внимание от собственно тренерской работы на старте.
Во-первых, я бы предложил все-таки проследить эту историю до конца и выяснить, обернулись ли делом обещания испанского специалиста, заявившего, что эту самую половину зарплаты готов пожертвовать на благотворительность. Если да, и это будет документально доказано, — заслужит только уважения. Едва ли у нас были подобные прецеденты.
Но Морено — человек, с одной стороны, внешне импульсивный, с другой, далеко не простой. Напомню, что он подал в отставку после проигранного дома первого стыкового матча с «Пари НН» минувшим летом. Но в итоге неожиданно остался, обыграл практически немотивированный (ибо после отказа в лицензии «Химкам» было на 90 процентов ясно, что он при любом исходе сохранит место в РПЛ) Нижний, а в отставку как раз ушли генеральный и спортивный директора приморского клуба. И как-то все выглядело так, что Морено переиграл их в какие-то подковерные внутриклубные шахматы.
При том что прошлый сезон-то «барсы», считавшиеся одним из явных фаворитов первой лиги, на самом деле провалили, заняв пятое место и не имея права даже на стыки. Повезло с не выданной лицензией на выступления в РПЛ теперь уже «Черноморцу», которому отказал в предоставлении домашней арены… «Сочи». На чужом горбу команда вышла в стыки, где встретилась с находившимся в наполовину раскладном состоянии соперником. И вот она — в премьер-лиге.
Начало ее выступлений в ней попросту соответствует тому, что она показывала в прошлом сезоне дивизионом ниже. Да, лихорадочно набрали по топ-клубам (иной раз, как в случае с Гуарирапой, вернули) известных футболистов от спартаковцев Зиньковского и Игнатова до зенитовцев Волкова и Васильева, увеличив число заявленных футболистов до безумных 33 человек. Но как можно нормально работать и что-то строить в условиях такой свистопляски, совершенно непонятно. Чем-то мне это напоминает прошлогодние «Химки», заявлявшие, дай Бог памяти, девять центральных защитников. С одной стороны, соотечественнику Морено, Артиге, удалось как-то устаканить весь тот хаос и построить вполне боеспособную команду. С другой — долги перед игроками и вообще всеми превращались в снежный ком, и чем это закончилось — всем известно.
Источник финансирования «Сочи» заслуживает гораздо большего доверия в плане кредитоспособности, но что творится внутри клуба — сложно даже предположить. А желающих половить рыбку в мутной воде всегда найдется достаточно. Морено, судя и по результатам двух матчей и по последующим комментариям, едва ли обретет большое доверие у команды. Готов предположить, что матч в Казани, если «барсы» его проиграют, станет для испанца, и так-то чудом не ушедшего в отставку в начале лета, последним.
«Краснодару» эта неудача станет как слону дробина
«Краснодар», в прошлом сезоне не проигрывавший до 17-го тура, теперь сделал это уже во втором и дома. Но не думаю, что результат матча с «Локомотивом» стоит воспринимать как декларацию независимости «быков» от борьбы за золото в новом сезоне. Тем более что при 0:2 они бились до конца и один мяч отыграли.
В начале встречи команда Мурада Мусаева мне вообще нравилась, и с тем давлением, которое оказали Джон Кордоба и Ко, справиться было крайне непросто. Однако в этот вечер «Локомотив» оказался к этому готов, гнулся, но не ломался. Гораздо более серьезное впечатление, чем во многих матчах прошлого сезона, произвел мексиканский центральный защитник Монтес. Он выполнил сложнейшую из задач — справился с Кордобой, который с первых минут был готов показать, что умеет. Но ему попросту не дали.
Зато свои умения продемонстрировал Алексей Батраков, который давненько не проявлял себя во всей красе, и многие уже забеспокоились, не испарился ли куда-то его талант. Но он со своим ростом даже со «второго этажа» забил, причем пробив головой дважды за одну атаку! Правда, слышал мнения некоторых профессионалов, что надо было фиксировать удар локтем в атаке и наказывать как раз Батракова штрафным, а то и желтой карточкой. Но ведь и ответный мяч Мозеса показал, что Кирилл Левников установил высокую планку борьбы.
Заранее бронировать «Локомотиву», единолично лидирующему после двух туров с шестью очками, борьбу за золото или даже медали повременил бы. В прошлом сезоне мы это уже проходили, а к концу первого круга команда Михаила Галактионова сдулась. Если уроки окажутся извлечены — будет только замечательно, тем более что обойма у него сейчас выглядит мощнее прошлогодней. Но до серьезных оценок предлагаю дождаться зимы.
Интересно другое — что лидерство «Локо» после гостевой победы над действующим чемпионом, как я наблюдаю, обсуждают меньше, чем пенальти «Зенита» или даже слова главного тренера «Сочи» про половину зарплаты. Что лишний раз подчеркивает: футболом публика интересуется меньше, чем тем, что около него. Кто-то сейчас упрекнет и автора в том, что начал-то он с «около», но я в данном случае отталкивался именно от того, что вызвало наибольший медийный резонанс.
А в том, что «Краснодару» эта неудача станет как слону дробина, практически не сомневаюсь. Просто она, возможно, подтолкнет Мусаева быстрее освежать золотой состав новичками и давать, вероятно, чуть-чуть эмоционально поднаевшимся чемпионам ощущение острой конкуренции за место в составе. По нашей беседе в конце межсезонья я понял, что сам главный тренер к этому готов — и, хоть и благодарен игрокам за титул, не чувствует себя перед ними обязанным и зависимым.
Автор нежданного дубля на исходе первого тайма Данил Круговой позволил ЦСКА одержать первую — и сразу волевую — победу над «Ахматом», а Даку своим голом в концовке — не дать «Зениту» набрать максимум очков после двух туров. Команда Сергея Семака, судя и по матчу с «Ростовом», раскачивается медленнее, чем в прошлом сезоне. С другой стороны, мы же помним, чем он закончился для сине-бело-голубых. И, обжегшись на известном народном уроке, что если ты резво начал, то… пятую точку стер, теперь они форму набирают постепенно.
Нельзя не отметить 18-летнего полузащитника «Акрона» Вадима Пестрякова, набравшего против «Сочи» 1+2, в том числе открывшего счет и ассистировавшего Артему Дзюбе, который старше почти на два десятка лет. Интересно, часто ли в нашем футболе встречались дуэты ассистента и снайпера с большей разницей в возрасте? 1+1 у еще одного воспитанника тольяттинцев 21-летнего Максима Болдырева — и это любопытно, когда два крайних нападающих, которым на двоих нет и сорока лет, вышли из системы клуба и в одном матче набрали пять очков.
У шести нижних команд — три балла на всех
Любопытно расслоение команд по таблице. Максимум очков набрал только «Локо», зато по четыре — еще аж у семи клубов, и выделить среди них, помимо «Акрона», стоит «Балтику», которая при убедительной игре взяла их в гостях у двух московских клубов, «Динамо» и «Спартака». Справедливо, что именно «Акрон» и «Балтика», одержавшие в прошлом туре крупные гостевые победы, фигурируют сейчас в ведущей тройке, а со скрипом игравшие «Динамо» и ЦСКА занимают седьмое и восьмое места. Но очков у них поровну, и вряд ли у кого-то вызовет удивление, если первая и вторая пары совсем скоро поменяются местами. Или тольяттинцы с балтийцами с таким подходом в корне не согласны? В следующем туре «Акрон» примет «Спартак», и после красно-белого фиаско с «Балтикой» это будет презанятно.
А у «Ростова», «Ахмата», «Пари НН» и «Сочи» в восьми матчах на четверых по нулю. С учетом сложного календаря ростовчан (матчи на выезде с «Зенитом» и «Динамо») такому повороту в их случае вряд ли стоит особо удивляться — но разве у «Балтики» график был намного легче? Грозненцы едва ли планировали дома проиграть «Рубину», сочинцы — «Акрону». Это для обеих команд — определенный недобор «своих» очков. Тогда как нижегородцы под руководством тренера-новичка РПЛ Алексея Шпилевского формально домашнюю встречу с чемпионом, «Краснодаром», проводили на нейтральном поле, а затем уступили в концовке в Самаре. Что, конечно, делать было совершенно необязательно, но сказал же новый главный в послематчевой речи, что путь наверх подразумевает и такую боль. Вряд ли с этим можно поспорить, потому что торжествует в итоге не тот, кто вообще не падает, а тот, кто на один раз больше встает.
Вот и поглядим, насколько «стеклянны» челюсти четырех аутсайдеров. Да и махачкалинское «Динамо» с «Оренбургом» не особо далеко от них ушли. А с учетом того, что по три очка у «Краснодара» со «Спартаком», именно шесть последних на сегодня команд лиги (у которых три балла на всех) сделали первоначальную мини-заявку на то, чтобы погрязнуть в низах таблицы.