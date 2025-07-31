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В «Зените» сообщили, что не начинали переговоров с «Аль-Насром» по трансферу Луиса Энрике

Ранее в СМИ появилась информация, что клуб из Саудовский Аравии может предложить €70 млн за бразильского футболиста.

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Петербургский «Зенит» не получал предложения от саудовского футбольного клуба «Аль-Наср» по трансферу бразильского полузащитника команды Луиса Энрике. Об этом ТАСС сообщил председатель правления «Зенита» Александр Медведев.

В среду журналист Жорже Никола на своей странице в соцсети X сообщил, что «Аль-Наср», за который выступает португальский нападающий Криштиану Роналду, планирует приобрести Энрике у «Зенита», сумма трансфера может составить €70 млн.

«Не получали и, понятное дело, не начинали. Поэтому комментировать нечего», — сказал Медведев в ответ на вопросы о том, получал ли «Зенит» предложения от «Аль-Насра» по трансферу Луиса Энрике и начал ли саудовский клуб переговоры с сине-бело-голубыми.

Луису Энрике 24 года, он перешел в «Зенит» в январе из бразильского «Ботафого». В прошлом сезоне бразилец провел за «Зенит» 15 матчей, забил два гола и отдал три голевые передачи.