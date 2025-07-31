В «Зените» сообщили, что не начинали переговоров с «Аль-Насром» по трансферу Луиса Энрике

«Не получали и, понятное дело, не начинали. Поэтому комментировать нечего», — сказал Медведев в ответ на вопросы о том, получал ли «Зенит» предложения от «Аль-Насра» по трансферу Луиса Энрике и начал ли саудовский клуб переговоры с сине-бело-голубыми.