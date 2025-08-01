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Садыгов — о долгах «Химок»: «Звоните руководителям клуба. У меня нет информации, что там дальше»

Бывший инвестор подмосковных «Химок» Туфан Садыгов заявил, что не располагает информацией о долгах подмосковного клуба.

Источник: Официальный паблик ФК "Химки" ВКонтакте

По итогам сезона-2024/25 «Химки» не получили лицензию для выступления в РПЛ. Клуб приостановил свою деятельность и готовится к процедуре банкротства. «Химки» финансировались Садыговым, который, по сообщениям СМИ, этим летом приобрел акции турецкого клуба «Серик Беледиеспор».

Накануне стало известно, что 47 сотрудников «Химок» составили открытое письмо в адрес министра спорта РФ Михаила Дегтярева, президента РФС Александра Дюкова и главы РПЛ Александра Алаева с призывом решить их финансовые проблемы.

«Не могу комментировать этот вопрос. Звоните руководителям клуба. У меня нет информации, что там дальше», — цитирует Садыгова РИА Новости.