Садыгов — о долгах «Химок»: «Звоните руководителям клуба. У меня нет информации, что там дальше»

По итогам сезона-2024/25 «Химки» не получили лицензию для выступления в РПЛ. Клуб приостановил свою деятельность и готовится к процедуре банкротства. «Химки» финансировались Садыговым, который, по сообщениям СМИ, этим летом приобрел акции турецкого клуба «Серик Беледиеспор».
Накануне стало известно, что 47 сотрудников «Химок» составили открытое письмо в адрес министра спорта РФ Михаила Дегтярева, президента РФС Александра Дюкова и главы РПЛ Александра Алаева с призывом решить их финансовые проблемы.
«Не могу комментировать этот вопрос. Звоните руководителям клуба. У меня нет информации, что там дальше», — цитирует Садыгова РИА Новости.