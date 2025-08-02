«Краснодар» — «Динамо» и еще два матча откроют третий тур РПЛ

Капитан «Динамо» Даниил Фомин оценил на четыре с минусом старт сезона для команды. «Я бы оценил начало сезона на четыре с минусом по пятибалльной шкале, результат есть, но сами от себя ожидаем чуть лучшей игры. Сейчас важен результат, мы на этом можем двигаться вперед, это нам придаст уверенности, — сказал Фомин ТАСС. — Привыкли ли футболисты к требованиям главного тренера Валерия Карпина? Прежде всего мы сами от себя ждем улучшения качества игры, есть куда расти. Не хочу говорить о каких-то задачах, мы внутри команды работаем, результат очень важен. Сейчас две победы подряд, важный матч с “Краснодаром” нас ждет, как будет в плане задач — узнаем в конце мая».