«Краснодар» — «Динамо» и еще два матча откроют третий тур РПЛ

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Программа второго тура Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ) откроется в субботу тремя матчами. В этот день состоятся игры «Ростов» — «Крылья Советов», «Краснодар» — «Динамо» (Москва) и «Пари Нижний Новгород» — «Локомотив».
Центральным матчем дня станет игра между «Краснодаром» и московским «Динамо», она начнется в 20:30 мск. Два прошлых года команды играли в Краснодаре в заключительном, 30-м туре РПЛ, определяя исход чемпионской гонки. В обоих случаях «Краснодар» побеждал, в прошлом сезоне став чемпионом России, а в позапрошлом завоевав серебряные медали турнира.
В стартовых турах РПЛ «Краснодар» обыграл «Пари НН» (3:0) и уступил московскому «Локомотиву» (1:2), также краснодарская команда проиграла в первом туре «пути РПЛ» Фонбет — Кубка России самарским «Крыльям Советов» (1:2). «Динамо» намного удачнее стартовало в сезоне под руководством нового главного тренера Валерия Карпина. Бело-голубые сыграли вничью с калининградской «Балтикой» (1:1) и обыграли «Ростов» (1:0), а также оказались сильнее «Сочи» (3:2) в Кубке России.
Капитан «Динамо» Даниил Фомин оценил на четыре с минусом старт сезона для команды. «Я бы оценил начало сезона на четыре с минусом по пятибалльной шкале, результат есть, но сами от себя ожидаем чуть лучшей игры. Сейчас важен результат, мы на этом можем двигаться вперед, это нам придаст уверенности, — сказал Фомин ТАСС. — Привыкли ли футболисты к требованиям главного тренера Валерия Карпина? Прежде всего мы сами от себя ждем улучшения качества игры, есть куда расти. Не хочу говорить о каких-то задачах, мы внутри команды работаем, результат очень важен. Сейчас две победы подряд, важный матч с “Краснодаром” нас ждет, как будет в плане задач — узнаем в конце мая».
В составе «Динамо» может дебютировать бразильский полузащитник Рубенс, который перешел 31 июля в московский клуб из бразильского «Атлетико Минейро». Также в РПЛ за «Динамо» может дебютировать казахстанский защитник Бахтиёр Зайнутдинов, перешедший на неделе из турецкого «Бешикташа».
«Пари НН» сыграет в Грозном
В субботу «Пари Нижний Новгород» сыграет с московским «Локомотивом», матч начнется в 20:30 мск. 23 июля стало известно, что встреча пройдет на «Ахмат-Арене» в Грозном. «Пари НН» пока не может вернуться на домашнюю арену в городе из-за проведенного там ремонта, в первом туре РПЛ с «Краснодаром» команда играла в Казани на «Ак Барс — Арене». Ранее генеральный директор нижегородского клуба Давид Мелик-Гусейнов выразил надежду на то, что уже в сентябре команда сможет сыграть на своем стадионе.
«Локомотив» является единственной командой, набравшей 6 очков из 6 возможных в первых двух турах РПЛ. Железнодорожники оказались сильнее «Сочи» (3:0) и «Краснодара» (2:1). «Пари НН», наоборот, входит в число клубов, не набравших очков на старте. Нижегородцы уступили «Краснодару» (0:3) и самарским «Крыльям Советов» (0:2).
Откроет программу тура матч между «Ростовом» и «Крыльями Советов», игра начнется в 18:00 мск. Ростовчане пока также не набрали очков, команда уступила петербургскому «Зениту» (1:2) и московскому «Динамо» (0:1). «Крылья Советов» сыграли вничью с тольяттинским «Акроном» (1:1) и победили «Пари НН» (2:0).
Программа третьего тура продолжится 3 августа, в этот день состоятся игры «Акрон» — «Спартак», «Балтика» — «Оренбург», «Зенит» — ЦСКА и «Динамо» (Махачкала) — «Ахмат». 4 августа казанский «Рубин» на своем поле встретится с «Сочи».