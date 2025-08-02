Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Игровые
Плавание
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Премьер-лига
1-й тайм
Ростов
0
:
Крылья Советов
1
Все коэффициенты
П1
4.12
X
3.20
П2
2.03
Футбол. Первая лига
перерыв
КАМАЗ
1
:
Челябинск
1
Все коэффициенты
П1
2.60
X
2.15
П2
4.90
Футбол. Первая лига
2-й тайм
Урал
2
:
Родина
0
Все коэффициенты
П1
1.02
X
21.00
П2
100.00
Футбол. Первая лига
19:30
Чайка
:
Волга
Все коэффициенты
П1
2.77
X
3.15
П2
2.90
Футбол. Премьер-лига
20:30
Краснодар
:
Динамо
Все коэффициенты
П1
2.05
X
3.75
П2
3.75
Футбол. Премьер-лига
20:30
Пари Нижний Новгород
:
Локомотив
Все коэффициенты
П1
5.24
X
4.17
П2
1.66
Футбол. Первая лига
завершен
Уфа
1
:
Шинник
0
П1
X
П2

Роман Вега: «Зенит» сегодня — главный клуб в истории российского футбола

Аргентинский защитник Роман Вега рассказал о популярности клуба за в других странах.

Источник: Константин Золин/ФК "Зенит"/ТАСС

Напомним, сине-бело-голубые подписали аргентинца из «Аргентинос Хуниорс» 3 июля.

— Многие бразильцы говорят, что «Зенит» в Бразилии знают повсюду. А как с этим в Аргентине?

— И в Аргентине тоже! «Зенит» сегодня главный клуб в истории российского футбола. У меня на родине он очень хорошо известен трофеями и благодаря тем аргентинцам, которые здесь выступали: Паредесу, Дриусси, Маммане, Краневиттеру и другим. Правда в том, что для нас «Зенит» — ​это клуб с богатой и яркой историей, — цитирует Вегу клубная пресс-служба.

Футбол. Премьер-лига
03.08
Зенит
:
ЦСКА
Все коэффициенты
П1
1.70
X
3.85
П2
5.43