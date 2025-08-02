Роман Вега: «Зенит» сегодня — главный клуб в истории российского футбола

— И в Аргентине тоже! «Зенит» сегодня главный клуб в истории российского футбола. У меня на родине он очень хорошо известен трофеями и благодаря тем аргентинцам, которые здесь выступали: Паредесу, Дриусси, Маммане, Краневиттеру и другим. Правда в том, что для нас «Зенит» — ​это клуб с богатой и яркой историей, — цитирует Вегу клубная пресс-служба.