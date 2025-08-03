Премьер-лига, матч 3 тура. 3 августа 2025 года на стадионе «Газпром Арена» в городе Санкт-Петербург сойдутся команды «Зенит» и «ЦСКА». Встреча назначена на 18:00, в это время вы можете присоединиться к онлайн-трансляции на нашем сайте.
Редакция проекта Спорт Mail подготовила свой прогноз для матча «Зенит» - «ЦСКА». Полная подробная информация о статистике, коэффициентах, составах команд перед началом поединка поможет сделать выигрышную ставку на результат матча.
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Мостовой от левой бровки забрасывал мяч в штрафную в ту зону, куда вбегали и Жерсон, и Кассьерра, но их обоих опередил Лукин.
С подбора с радиуса наносил удар с полулёта Обляков — не попал в створ Иван!
После розыгрыша углового заряжал из-за пределов штрафной Гаич — блок от Вендела!
Глебов оказался с мячом слева в штрафной соперника и за счёт забегания по флангу Мойзеса получил возможность для удара — принял его на себя Дркушич!
После техничной обработки мяча грудью плотно издали приложился Круговой — на месте Латышонок!
Мостовой с левого края подал на дальнюю штангу, невысокий Педро умудрился перепрыгнуть Мойзеса и скинул мяч Мантуану, а у Густаво в момент удара в касание поехали ноги!
Начался на «Газпром Арене» второй тайм!
Завершён первый тайм! Много владел мячом «Зенит», были у хозяев неплохие подходы к воротам Акинфеева, а в одной из редких атак забил в итоге ЦСКА — Алеррандро выверенным ударом из пределов штрафной площади вынудил капитулировать Латышонка. 0:1, перерыв!
Всего одну минуту накинул Чистяков.
Справа из аута выросла атака ЦСКА, Алеррандро в борьбе с защитником сумел сделать скидку Алвесу, Матеус чуть продвинулся вглубь штрафной и покатил низом под удар Кисляку — опасный выстрел Матвея заблокировал Барриос!
На правом полуфланге Кисляк сфолил на Венделе, Педро со стандарта отправил мяч к левому углу вратарской — Акинфеев надёжно сыграл на выходе!
Вновь правым флангом атаковали петербуржцы, Мантуан поддержал эту вылазку и навесил на дальнюю штангу, где Мостовой перевисел Гаича и головой пробил над перекладиной!
Классно по задумке Вендел с правого края простреливал во вратарскую, но никто из партнёров не успевал замкнуть на дальней штанге.
В момент длинного заброса Дивеева Алеррандро находился во «вне игры».
Справа снова включился Педро и навешивал на дальнюю штангу в направлении Мостового — Гаич решил не рисковать и выбил мяч за лицевую.
ГОЛ! Нашли свой момент москвичи! Прошёл заброс в штрафную на Глебова, Кирилл скинул чуть назад Кисляку, Матвей покатил поперёк правее свободному Алеррандро — бразилец бильярдным ударом метров с 15 уложил мяч точнёхонько в левый нижний угол под самую штангу!
Гол! (0:1) Мяч забил Алеррандро (ЦСКА)
А вот у Педро в следующем эпизоде был уже заход на жёлтую карточку, слишком откровенно бразилец в середине поля врезал по ногам Облякову, но Чистяков на первый раз простил 20-го номера сине-бело-голубых.
Алеррандро на чужой половине перестарался в прессинге и сфолил на Жерсоне.
Разыграли накоротке справа Мостовой и Педро, бразилец подал в центр штрафной, там выше всех выпрыгнул Мойзес и головой спокойно выбил мяч.
С правого фланга подавал на ближнюю штангу Мантуан, мяч то ли с касанием Акинфеева, то ли всё же без него ушёл за лицевую — главный арбитр Артём Чистяков и его помощник на бровке назначили угловой в пользу «Зенита».
Мяч после кросса слева от Дугласа нашёл на дальней штанге Педро, бразилец исполнил мощный прострел во вратарскую — чуть-чуть не хватило Жерсону, чтобы замкнуть!
Педро по центру прорвался к радиусу и покатил налево в штрафную Кассьерре, Матео переложил мяч под правую ногу и пробил — рикошет от защитника, будет угловой!
Быстрая атака левым краем прошла у хозяев, врывался в штрафную Вендел и попытался перекатом мяча красиво обыграть Дивеева — Игорь не купился и чисто сыграл в отборе.
Алвес на подходе к радиусу технично убрал на замахе Жерсона, а следом сделал передачу в офсайд на Алеррандро.
Справа Педро низом простреливал в штрафную, Мостовой удачно поборолся с Гаичем, мяч отскочил к Венделу — удар бразильца принял на себя Обляков! А пробить с подбора всё тому же Мостовому не позволил уже Кисляк!
Слева Глебов на рывке уходил от Барриоса, Вильмар решил, что не в этот раз, подножкой отправив Кирилла на газон.
На навес Педро со стандарта откликался Кассьерра и направлял мяч под дальнюю штангу — Дивеев заблокировал эту попытку во вратарской! А с подбора Мостовой головой пробил прямо в руки Акинфееву!
У правой бровки Жерсон успел прикрыть мяч от Глебова, и в итоге Кирилл в подкате снёс бразильца.
Педро от правого флажка выполнил подачу в центр штрафной, там в верховом единоборстве Мойзес вчистую переиграл Дркушича.
Мостовой с левого фланга верхом грузил на дальнюю штангу, там допрыгнул до мяча Мантуан и отдал Педро, бразилец головой себе за спину продлевал на Кассьерру — Лукин на мгновение опередил Матео!
Неожиданно в численном преимуществе оказались армейцы у штрафной соперника, слева открывался Глебов, именно туда и делал передачу Алеррандро, но оказался этот пас слишком предсказуемым для Мантуана.
Комбинировали накоротке на левом краю петербуржцы, Вендел покатил к бровке Сантосу, а Дуглас следующим действием вместо напрашивавшегося навеса низом решил отдать в лицевую Мостовому, чего Андрей совершенно не ждал.
Здорово на правом полуфланге разобрался с тремя соперниками Кассьерра, но далее против Матео чисто сыграл в отборе Круговой, однако мяч отскочил к Жерсону — бразилец с подхода к радиусу зарядил над перекладиной!
Матч стартовал! Поехали!
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