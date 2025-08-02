ЭСК РФС признала ошибочным удаление игрока «Спартака» Маркиньоса в матче РПЛ с «Балтикой»

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Экспертно-судейская комиссия Российского футбольного союза (ЭСК РФС) признала ошибочным удаление бразильского полузащитника московского «Спартака» Маркиньоса в матче второго тура Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ) против калининградской «Балтики». Об этом сообщила пресс-служба РФС.
Встреча прошла 26 июля в Москве и завершилась победой «Балтики» (3:0). Маркиньоса удалили на 58-й минуте после получения второй желтой карточки.
«Атакующий игрок “Балтики” Владислав Саусь, против которого нарушил правила игрок “Спартака” Маркиньос, находился в положении “вне игры”, которое ассистент ошибочно не зафиксировал. Таким образом, Маркиньос не мог сорвать перспективную атаку. Судье следовало назначить свободный удар в пользу “Спартака” без вынесения дисциплинарных санкций Маркиньосу», — говорится в сообщении.
«Спартак» завершал встречу вдевятером. В начале встречи с поля был удален нападающий Антон Заболотный. Согласно ЭСК РФС, главный арбитр Сергей Карасев принял верное решение в этом эпизоде, так как футболист совершил серьезное нарушение правил, сыграв открытыми шипами против соперника, угрожая его здоровью.
Деян Станкович
Андрей Талалаев
Владислав Саусь
49′
Чиносо Оффор
(Эльдар Чивич)
80′
Николай Титков
85′
98
Александр Максименко
6
Срджан Бабич
18
Наиль Умяров
45+9′
91
Антон Заболотный
11′
10
Маркиньос
45+4′
58′
29
Рикарду Мангаш
45+7′
97
Даниил Денисов
55′
4
Алексис Дуарте
35
Кристофер Мартинс
65′
25
Данил Пруцев
5
Эсекиэль Барко
65′
9
Манфред Угальде
7
Пабло Солари
15′
11
Ливай Гарсия
68
Руслан Литвинов
55′
82
Даниил Хлусевич
67
Максим Бориско
2
Сергей Варатынов
16
Кевин Андраде
4
Натан Гассама
17
Владислав Саусь
56′
22
Николай Титков
10
Илья Петров
71′
23
Мингиян Бевеев
17′
38′
77
Эльдар Чивич
91
Брайан Александр Хиль
37′
66′
15
Тентон Йенне
73
Максим Петров
66′
90
Чиносо Оффор
8
Андрей Мендель
72′
5
Айман Мурид
Главный судья
Сергей Карасев
(Россия, Москва)
Боковой судья
Максим Гаврилин
(Россия, Владимир)
Боковой судья
Игорь Демешко
(Россия, Химки)
ВАР
Виталий Мешков
(Россия, Дмитров)
Ассистент ВАР
Вера Опейкина
(Россия, Сочи)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти