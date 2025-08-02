Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Игровые
Плавание
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Первая лига
2-й тайм
Уфа
1
:
Шинник
0
Все коэффициенты
П1
1.35
X
4.60
П2
22.00
Футбол. Первая лига
17:30
КАМАЗ
:
Челябинск
Все коэффициенты
П1
2.30
X
2.90
П2
3.30
Футбол. Премьер-лига
18:00
Ростов
:
Крылья Советов
Все коэффициенты
П1
2.00
X
3.55
П2
4.30
Футбол. Первая лига
19:30
Чайка
:
Волга
Все коэффициенты
П1
2.77
X
3.15
П2
2.90
Футбол. Премьер-лига
20:30
Краснодар
:
Динамо
Все коэффициенты
П1
2.05
X
3.75
П2
3.75
Футбол. Премьер-лига
20:30
Пари Нижний Новгород
:
Локомотив
Все коэффициенты
П1
5.24
X
4.17
П2
1.66

ЭСК РФС признала ошибочным удаление игрока «Спартака» Маркиньоса в матче РПЛ с «Балтикой»

Согласно заключению комиссии, в момент нарушения правил футболист «Балтики» находился в офсайде.

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Экспертно-судейская комиссия Российского футбольного союза (ЭСК РФС) признала ошибочным удаление бразильского полузащитника московского «Спартака» Маркиньоса в матче второго тура Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ) против калининградской «Балтики». Об этом сообщила пресс-служба РФС.

Встреча прошла 26 июля в Москве и завершилась победой «Балтики» (3:0). Маркиньоса удалили на 58-й минуте после получения второй желтой карточки.

«Атакующий игрок “Балтики” Владислав Саусь, против которого нарушил правила игрок “Спартака” Маркиньос, находился в положении “вне игры”, которое ассистент ошибочно не зафиксировал. Таким образом, Маркиньос не мог сорвать перспективную атаку. Судье следовало назначить свободный удар в пользу “Спартака” без вынесения дисциплинарных санкций Маркиньосу», — говорится в сообщении.

«Спартак» завершал встречу вдевятером. В начале встречи с поля был удален нападающий Антон Заболотный. Согласно ЭСК РФС, главный арбитр Сергей Карасев принял верное решение в этом эпизоде, так как футболист совершил серьезное нарушение правил, сыграв открытыми шипами против соперника, угрожая его здоровью.

Спартак
0:3
Первый тайм: 0:0
Балтика
Футбол, Премьер-лига, Тур 2
26.07.2025, 15:00 (МСК UTC+3)
Лукойл Арена
Главные тренеры
Деян Станкович
Андрей Талалаев
Голы
Балтика
Владислав Саусь
49′
Чиносо Оффор
(Эльдар Чивич)
80′
Николай Титков
85′
Составы команд
Спартак
98
Александр Максименко
6
Срджан Бабич
18
Наиль Умяров
45+9′
91
Антон Заболотный
11′
10
Маркиньос
45+4′
58′
29
Рикарду Мангаш
45+7′
97
Даниил Денисов
55′
4
Алексис Дуарте
35
Кристофер Мартинс
65′
25
Данил Пруцев
5
Эсекиэль Барко
65′
9
Манфред Угальде
7
Пабло Солари
15′
11
Ливай Гарсия
68
Руслан Литвинов
55′
82
Даниил Хлусевич
Балтика
67
Максим Бориско
2
Сергей Варатынов
16
Кевин Андраде
4
Натан Гассама
17
Владислав Саусь
56′
22
Николай Титков
10
Илья Петров
71′
23
Мингиян Бевеев
17′
38′
77
Эльдар Чивич
91
Брайан Александр Хиль
37′
66′
15
Тентон Йенне
73
Максим Петров
66′
90
Чиносо Оффор
8
Андрей Мендель
72′
5
Айман Мурид
Статистика
Спартак
Балтика
Желтые карточки
4
4
Красные карточки
1
0
Удары (всего)
3
23
Удары в створ
0
10
Угловые
0
6
Фолы
11
16
Офсайды
1
1
Судейская бригада
Главный судья
Сергей Карасев
(Россия, Москва)
Боковой судья
Максим Гаврилин
(Россия, Владимир)
Боковой судья
Игорь Демешко
(Россия, Химки)
ВАР
Виталий Мешков
(Россия, Дмитров)
Ассистент ВАР
Вера Опейкина
(Россия, Сочи)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти