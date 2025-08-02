Мусаев: «Динамо» изменилось с Карпиным

— Джону всегда нужно забивать. Даже на тренировке он начинает злиться, после тренировки оставаться и дорабатывать. После «Крыльев» у тех, кто играл была восстановительная тренировка. У тех, кто меньше — игровая. Джон пошел на игровую. Говорил ему «не надо» из-за большой нагрузки. Еле выгнал его с поля. Он очень мотивирован, хочет забивать, для него это важно. Сегодня здесь была его семья. Дочь постоянно его подгоняет. Мой помощник в этом, гонит папу. Рад, что он забил.