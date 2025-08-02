Мусаев: «Динамо» изменилось с Карпиным

— Вы обещали забыть о праздновании чемпионства после игры с «Крыльями Советов».
— Внутри команды хорошая рабочая атмосфера. Не было претензий к тому, как готовились, тренировались, когда проигрывали. С «Локомотивом» расслабленность — гол. В Суперкубке был отличный первый тайм, должны были два минимум забить, в итоге — стандарт, доигровка…
На неделе тренировались, разбирали «Динамо». Оно изменилось с Карпиным. Необычная схема у команды. Была большая работа. «Динамо» хотело удивить нас.
— Почему Перрен вне заявки?
— У него повреждение четырехглавой мышцы бедра. Ничего серьезного, две недели, думаю, понадобятся. В конце следующей недели, думаю, потихоньку начнет работать. Может, к Кубку с «Динамо» в Москве будет готов. Остальные новички на 100 процентов готовы.
— Как оцените гол Джона Кордобы?
— Джону всегда нужно забивать. Даже на тренировке он начинает злиться, после тренировки оставаться и дорабатывать. После «Крыльев» у тех, кто играл была восстановительная тренировка. У тех, кто меньше — игровая. Джон пошел на игровую. Говорил ему «не надо» из-за большой нагрузки. Еле выгнал его с поля. Он очень мотивирован, хочет забивать, для него это важно. Сегодня здесь была его семья. Дочь постоянно его подгоняет. Мой помощник в этом, гонит папу. Рад, что он забил.
— Сперцян покинет команду в это трансферное окно?
— По Эдику ничего не произошло. Но все-таки у нас может быть один трансфер на выход и на вход, если мы найдем того, кого хотим и все срастется. Большая вероятность, что вообще ничего не изменится, будем так играть до Нового года.
Мурад Мусаев
Валерий Карпин
Джон Кордоба
(Эдуард Сперцян)
87′
1
Станислав Агкацев
98
Сергей Петров
35′
15
Лукас Оласа
9
Джон Кордоба
74′
3
Тормена
4
Диего Коста
53
Александр Черников
80′
11
Жоау Батчи
84′
14
Густаво Фуртадо Сантос
7
Виктор Са
74′
88
Никита Кривцов
90+4′
10
Эдуард Сперцян
90′
6
Кевин Ленини
66
Дуглас Аугусту
74′
90
Дэвид Мозес Кобнан
99
Андрей Лунев
4
Хуан Хосе Касерес
79′
74
Даниил Фомин
13′
15
Данил Глебов
33
Иван Сергеев
13
Николя Муми Нгамале
2
Николас Маричаль
44
Антонио Диас Рубенс
76′
19
Бактиер Зайнутдинов
30
Дмитрий Александров
76′
56
Леон Зайдензаль
91
Ярослав Гладышев
62′
77
Денис Макаров
50
Александр Кутицкий
42′
76′
52
Егор Смелов
Главный судья
Иван Абросимов
(Россия, Санкт-Петербург)
Боковой судья
Алексей Лунев
(Россия, Новосибирск)
Боковой судья
Егор Болховитин
(Россия, Ленинградская область)
ВАР
Виталий Мешков
(Россия, Дмитров)
Ассистент ВАР
Сергей Цыганок
(Россия, Калининград)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти