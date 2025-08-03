Ахметов — боль «Зенита» и ЦСКА. Неужели всё сломала травма в матче с будущим чемпионом?

«К сожалению, почти полтора года травма плеча не давала играть на 100%. Из-за неё я пропустил первый вызов в сборную. А во время нескольких матчей РПЛ плечо вылетало в самый разгар игры. В последнее время проблема беспокоила всё сильнее. Упражнения на закачку уже мало помогали. Посоветовались с руководством и решили сделать операцию. Благодарен тренерскому и медицинскому штабам за поддержку в этом вопросе. Очень важно, когда в такие моменты клуб с тобой солидарен. Всё прошло успешно, скоро буду как новенький. Спасибо всем, кто переживал!».