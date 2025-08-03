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Ахметов — боль «Зенита» и ЦСКА. Неужели всё сломала травма в матче с будущим чемпионом?

В 2018-м в игре с петербуржцами Ильзат повредил плечо в обычном эпизоде.

Источник: Чемпионат.com

Сегодня Ильзат Ахметов мог выйти на поле в составе ЦСКА. Представим сюжет, при котором в июле 2022 года он не покидает клуб в статусе игрока ротации с непонятными перспективами, а продлевает соглашение. Перерождается и становится для команды кем-то вроде Ивана Облякова, которого уже можно назвать местной легендой. Получает время, играет в составе и проводит несколько лет в статусе лидера. Но этого не случилось — хавбек ушёл в «Краснодар» свободным агентом. К слову, в ЦСКА, судя по официальным сообщениям, вели переговоры о продлении соглашения. Однако не срослось.

Сегодня Ильзат Ахметов мог выйти на поле в составе «Зенита». Ведь согласитесь, полтора года назад этот трансфер из «Краснодара» пусть и вызывал вопросы, но точно не провоцировал негатив. Игрок с адекватной репутацией, так ещё и с российским паспортом. Ожидалось точно что-то большее, чем шесть матчей до конца сезона-2023/2024. И статус если не лидера, то хотя бы крепкого игрока ротации. Периодическая игра в старте, частый выход на замену и неплохая статистика. Увы.

Однако сегодня Ильзат Ахметов не сыграет ни за одну из команд. Он не заявлен за «Зенит» и, вероятно, финализирует вопросы либо с арендой, либо с полноценным трансфером. Говорили об интересе «Крыльев Советов», но без конкретики. Так был ли момент, после которого всё в карьере Ильзата пошло не так?

Возможно, да. И, что символично, он случился как раз в матче ЦСКА и «Зенита». Для этого нам нужно переместиться в 2018 год. Это был первый полноценный сезон Ильзата в московском клубе. И, как выяснится позже, самый насыщенный с точки зрения игрового времени — 1798 минут в МИР Российской Премьер-Лиге и 302 — в Лиге чемпионов. Но с некоторыми парадоксами. С 5-го тура сезона-2018/2019 Ахметов — игрок стартового состава ЦСКА. Ничего не меняется и к 14-му, когда в гости приехал «Зенит».

К 31-й минуте москвичи уже закидали сопернику пару мячей (Ильзат ассистировал на первый гол Фёдору Чалову), мяч в центре поля, и, казалось, случилась обычная борьба. Ахметов столкнулся с Себастьяном Дриусси, после чего рухнул на газон. И не смог подняться. Судья остановил встречу, на поле вынесли носилки, и на них же транспортировали игрока в раздевалку. Чуть позже выяснилось — у полузащитника повреждение плеча.

Вроде бы ничего страшного. Ахметов пропустил оставшиеся три матча до зимней паузы. Однако уже к весне был готов. И 11 из 12 встреч второй части сезона в РПЛ начал в стартовом составе, одну игру пропустил из-за перебора жёлтых. Вышло всего с одним ассистом (в 30-м туре), но зато с полным доверием тренера. Казалось, что же пошло не так? Здесь важно привести цитату самого игрока уже из июня 2020 года. Он признаётся — несмотря на присутствие в составе, чувствовал себя совсем не идеально.

«К сожалению, почти полтора года травма плеча не давала играть на 100%. Из-за неё я пропустил первый вызов в сборную. А во время нескольких матчей РПЛ плечо вылетало в самый разгар игры. В последнее время проблема беспокоила всё сильнее. Упражнения на закачку уже мало помогали. Посоветовались с руководством и решили сделать операцию. Благодарен тренерскому и медицинскому штабам за поддержку в этом вопросе. Очень важно, когда в такие моменты клуб с тобой солидарен. Всё прошло успешно, скоро буду как новенький. Спасибо всем, кто переживал!».

Ильзат Ахметов
полузащитник ЦСКА

Но как новенький Ильзат, видимо, не стал. Конечно, странно связывать все последующие события только с этой травмой, однако количество игрового времени стало пропорционально падать. Единственный всплеск — сезон-2022/2023 в «Краснодаре». Но и то условный. 10 матчей в стартовом составе за сезон и 17 выходов на замену в чемпионате России. Потом — финальный переход к роли игрока ротации. И трансфер в «Зенит».

Фан-факт: нынешний сезон для Ахметова, если он найдёт себе команду и сыграет хотя бы минуту, станет 12-м в РПЛ. Для сравнения, столько же у Дмитрия Баринова. На один больше — у Романа Зобнина. Сильно впереди только Игорь Акинфеев, Артём Дзюба, Сергей Песьяков, Ризван Уциев и Сергей Петров — то есть люди заметно старше. При этом Ильзату всего 27 лет. При желании он может догнать и перегнать некоторых из списка.

О Европе уже вряд ли идёт речь. Но на уровне РПЛ Ахметов наверняка может быть полезен. Главное — обойтись без травм. И кто знает, может, ещё и в каком-то российском топе с учётом обновления лимита поиграть удастся.

Футбол. Премьер-лига
03.08
Зенит
:
ЦСКА
Все коэффициенты
П1
1.76
X
3.75
П2
5.47