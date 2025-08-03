Сумасшедшая развязка в Самаре! «Спартак» в меньшинстве забил в добавленное время, но упустил победу из-за Дзюбы

Когда ты самый дорогой игрок в истории «Спартака» — результата ждут здесь и сейчас, и Жедсон Фернандеш сразу попал в стартовый состав красно-белых. Причем не вместо Мартинса, которого считают главным конкурентом португальца, а вместе с полузащитником сборной Люксембурга. Впрочем, Мартинс располагался не в центре, а действовал ближе к правой бровке, и неизвестно, как все будет дальше. В данном же случае отчасти помогла дисквалификация Маркиньоса. То же самое касается и атаки, где в отсутствие удаленного в прошлом туре Заболотного место нашлось как Угальде, так и Гарсии. А вот отправка в запас не выглядевшего на старте сезона образцом надежности Бабича показательна. Деян Станкович сделал ставку на Дуарте, которого постоянно недооценивают.
Парагваец, кстати, едва не открыл счет в середине первого тайма — после углового и просчета Гудиева на выходе. Ничего острее к перерыву «Спартак» в атаке не создал, хотя пару раз игру в штрафной пытался обострить Гарсия. Были, конечно, попытки раскачать оборону «Акрона» в затяжных позиционных атаках, только конкретика в завершении отсутствовала. Жедсон тоже не выделялся. Видно, что он только осваивается в новой команде, поэтому дебютант предпочитал не рисковать и пасовать ближнему. Вместе с тем спартаковцы выглядели готовыми к попыткам соперника найти в штрафной Дзюбу. Самый заметный за первые 45 минут эпизод с участием Артема — пас пяткой в контратаке после потери Хлусевича, к чему Максименко оказался готов и сумел опередить Джурасовича.
А вот легкая кавалерия тольяттинцев отрезками смотрелась очень живо. Пестряков классным дальним ударом даже создал у части зрителей иллюзию гола, однако мяч пролетел в сантиметрах от дальнего угла. Болдырев же стал тем, на ком вторую желтую карточку за две неполных минуты заработал Хлусевич. Три удаления за два последних тура — настоящий кошмар для «Спартака». Причем Станкович принял первое кадровое решение практически мгновенно и, не дожидаясь перерыва, пожертвовал Угальде ради восстановления баланса в обороне. А на второй тайм не вышли Жедсон и Рябчук, сменили которых фланговые игроки Дмитриев и Солари.
Мартинс с его работоспособностью требовался в центральной зоне, тогда как два быстрых джокера должны были стать главной ударной силой в быстрых контратаках. Особенно усердствовал Дмитриев, чья подача закончилась неточным ударом Солари головой, а потом сам Игорь не лучшим образом пробил из хорошей позиции. Шансы были, но их едва не убила ошибка Максименко. Стоило ли так решительно идти за покидавшим поле мячом — большой вопрос. Скорее ситуация того не требовала. В итоге голкипер зацепил Болдырева, и Кукуян после похода к монитору указал на 11-метровую отметку. Там же разгорелась дискуссия между претендовавшими на удар Лончаром и Пестряковым. Спор закончил Дзюба, который сам не реализовал пенальти в Сочи, — только полемика все же сбила прицел Лончару, который остался у точки и запустил мяч выше ворот.
«Спартак» на эмоциях сразу рванул вперед, и активность Дмитриева и Солари могла принести успех, если бы в площади ворот чуть расторопнее оказался Гарсия. Но и пропустить москвичи могли. Надежный Дуарте впервые ошибся при фланговой подаче, Дзюба получил долгожданную возможность пробить головой, однако великолепный Максименко остановил мяч на линии. Гудиев тоже выручил «Акрон» — когда Гарсия отправил в прорыв неугомонного Дмитриева. Еще в прошлом сезоне игравший в Самаре за «Крылья Советов» вингер — луч света в спартаковской игре. То, что в добавленное арбитром время именно его подача завершилась голом Солари, — не сказочный сюжет, а вполне заслуженный успех.
Станкович имел все основания говорить о том, что его ставка сыграла. Как на конкретных исполнителей, так и в тактическом плане. «Спартак» очень качественно перестроился и провел хороший тайм, но все равно остался без победы. Нескольких минут до финального свистка «Акрону» хватило, чтобы Зобнин в штрафной сфолил на Беншимоле. Тут уже никаких споров не было. Дзюба взял инициативу в свои руки и отменил праздник красно-белых.
Заур Тедеев
Деян Станкович
Артем Дзюба
90+4′
Пабло Солари
(Игорь Дмитриев)
90+2′
Стефан Лончар
63′
88
Виталий Гудиев
77
Константин Савичев
21
Роберто Фернандес
35
Ифет Джаковац
5′
5
Алекса Джурасович
57′
22
Артем Дзюба
24
Йонуц Неделчару
19
Марат Бокоев
45′
15
Стефан Лончар
73′
6
Максим Кузьмин
90′
71
Дмитрий Пестряков
77′
11
Жилсон Тавареш Беншимол
91
Максим Болдырев
90′
69
Арсений Дмитриев
98
Александр Максименко
90′
82
Даниил Хлусевич
45+1′
45+2′
18
Наиль Умяров
11
Ливай Гарсия
68
Руслан Литвинов
4
Алексис Дуарте
2
Олег Рябчук
46′
27
Игорь Дмитриев
35
Кристофер Мартинс
86′
28
Даниил Зорин
83
Жедсон Фернандеш
46′
7
Пабло Солари
9
Манфред Угальде
45′
97
Даниил Денисов
5
Эсекиэль Барко
86′
47
Роман Зобнин
Главный судья
Павел Кукуян
(Россия, Сочи)
Боковой судья
Алексей Стипиди
(Россия, Краснодар)
Боковой судья
Рустам Мухтаров
(Россия, Петрозаводск)
ВАР
Сергей Иванов
(Россия, Ростов-на-Дону)
Ассистент ВАР
Анатолий Жабченко
(Россия, Краснодар)
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- Гол с пенальти
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- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти