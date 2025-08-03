Сумасшедшая развязка в Самаре! «Спартак» в меньшинстве забил в добавленное время, но упустил победу из-за Дзюбы

Мартинс с его работоспособностью требовался в центральной зоне, тогда как два быстрых джокера должны были стать главной ударной силой в быстрых контратаках. Особенно усердствовал Дмитриев, чья подача закончилась неточным ударом Солари головой, а потом сам Игорь не лучшим образом пробил из хорошей позиции. Шансы были, но их едва не убила ошибка Максименко. Стоило ли так решительно идти за покидавшим поле мячом — большой вопрос. Скорее ситуация того не требовала. В итоге голкипер зацепил Болдырева, и Кукуян после похода к монитору указал на 11-метровую отметку. Там же разгорелась дискуссия между претендовавшими на удар Лончаром и Пестряковым. Спор закончил Дзюба, который сам не реализовал пенальти в Сочи, — только полемика все же сбила прицел Лончару, который остался у точки и запустил мяч выше ворот.