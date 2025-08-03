Соболев и Круговой спасли «Зенит» от поражения. ЦСКА увез ничью из Петербурга

И вот — первый топ-матч в чемпионате для обоих. И те, и другие не в лучшей форме, да еще и с потерями в составах. ЦСКА готовится к расставанию с Виллианом Рошей, а у «Зенита» не выздоровел Луис Энрике. Более того, в основе сине-бело-голубых не оказалось Глушенкова.