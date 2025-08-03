Соболев и Круговой спасли «Зенит» от поражения. ЦСКА увез ничью из Петербурга

Без Роши и Глушенкова
«Зенит» и ЦСКА далеко не блестяще начали сезон. Медалисты минувшего чемпионата наверняка рассчитывали на сто процентов очков в матчах с середняками и аутсайдерами прошлого сезона, но армейцы оступились в Оренбурге, а петербуржцы — в Казани.
И вот — первый топ-матч в чемпионате для обоих. И те, и другие не в лучшей форме, да еще и с потерями в составах. ЦСКА готовится к расставанию с Виллианом Рошей, а у «Зенита» не выздоровел Луис Энрике. Более того, в основе сине-бело-голубых не оказалось Глушенкова.
Хотя вывод Максима из стартового состава сюрпризом ни для кого не стал. После матча с «Рубином» Сергей Семак раскритиковал игру зенитовской «десятки» и даже в кубковой встрече с «Ахматом» отмерил ему всего 15 минут. Ранняя замена в Казани и отсутствие Глушенкова в основе в двух матчах подряд — явный сигнал того, что тренер футболистом недоволен.
Дебютный гол Алеррандро
Обе команды в последнее время приучили зрителей к тому, чтобы в очных встречах забивают немного. Но «Зенит» уж точно был настроен на результативную игру, что подчеркнул резвым стартом.
Вообще начало игры напомнило первый тайм апрельской кубковой встречи в Санкт-Петербурге между этими же соперниками. Тогда «Зенит» шикарно провел полчаса, дважды забил (один гол был отменен) и просто играл прекрасно.
Сейчас все тоже по логике должно было привести к голу — ЦСКА очень низко встречал хозяев, проседал под их давлением, но удары игроков «Зенита» чаще всего принимали на себя защитники. А в самом опасном моменте тайма у ворот Акинфеева сине-бело-голубым не повезло: Жерсону не хватило пары сантиметров, чтобы замкнуть прострел Педро.
В отличие от апрельской игры, «Зенит» не забил. И постепенно сбавил темп, потому что в столь мощном режиме весь тайм играть нельзя. Как следствие, прибавил ЦСКА и на 33-й минуте открыл счет первым же ударом в створ. Голевая комбинация красно-синих получилась зрелищной: никто не сфальшивил, а Алеррандро еще и повезло идеально попасть под штангу. Есть первый гол бразильского нападающего за ЦСКА — в 12-м матче за команду.
Судьбоносная тройная замена
«Зенит» явно был в шоке от такого сюжетного поворота. В первые полчаса команда играла здорово и шла на лучший тайм лета, но вместо этого отправилась на перерыв, уступая в счете. Могла пропустить и второй в конце тайма — Барриос заблокировал могучий удар Кисляка. И начало второй половины игры сине-бело-голубые тоже провалили: в единственном моменте этого отрезка Мантуан не попал по мячу.
При этом ЦСКА каких-то сверхзадач «Зениту» не ставил. Весной Семаку было сложно взламывать ромб Марко Николича, а сейчас Фабио Челестини предложил менее замысловатую схему. И даже Круговой, разродившийся дублем неделю назад, был больше сосредоточен на обороне. Хотя на 55-й минуте пробил издали.
Семака часто критикуют за слабое оперативное управление игрой, но на этот раз с заменами он попал: и выпустил нужных игроков, и вовремя это сделал. Хотя показательно, что среди вышедших на 62-й минуте трех футболистов не было Глушенкова. Зато были Лусиано, Вега и Соболев. И они явно усилили игру.
Почти сразу после появления Вега создал пару моментов для Соболева. Александр явно был заряжен: в матче с «Рубином» он вообще не вышел на поле, а тут стремился себя проявить. Самый жирный момент с игры он упустил на 69-й минуте, когда с близкого расстояния поразил штангу, а на добивании Мантуан не попал в угол.
Фол Кругового
Давление на ворота было мощнейшим, и в конце концов привело к голу. Правда, путь был обходным: Круговой задел пятку Мантуана в штрафной, и Чистяков назначил пенальти. К удивлению, к мячу подошел не Густаво, а Соболев — и тут же привел приговор в исполнение. По петербургским Telegram-каналам тут же прокатилась волна: Круговой помог «Зениту» сравнять счет.
Но ничья хозяев никак не устраивала, поэтому в концовке они постарались забить еще — под это дело вышел даже Глушенков. На 90-й минуте Лусиано выстрелил в ближнюю «девятку» — среагировал Акинфеев. И почти сразу победу едва не выгрызли армейцы — Гайич неожиданно срезал угол и издали зарядил в перекладину.
Итогом точно не доволен никто. ЦСКА упустил победу из-за неряшливого фола Кругового, а «Зенит» подвела чудовищная реализация — если бы не она, команда Семака легко оформила бы победу. Из-за этой ничьей обе команды отстают от «Локомотива» уже на четыре очка.
Гоша Чернов