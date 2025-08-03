«Зенит» почти год не может обыграть московские команды в РПЛ

За последние два года зенитовцы провели со столичными соперниками 17 встреч, в которых добились всего лишь трех побед. Последний успех датирован сентябрем прошлого года, когда команде Сергея Семака удалось увезти три очка с «ВЭБ Арены».
Кстати, с начала чемпионата-2023/24 москвичи только один раз уступили на «Газпром Арене» — в августе 2024-го не повезло «Динамо», полузащитник которого Муми Нгамале не реализовал пенальти на 86-й минуте.
Футбол, Премьер-лига, Тур 3
3.08.2025, 18:00 (МСК UTC+3)
Газпром Арена, 45371 зритель
Главные тренеры
Сергей Семак
Фабио Челестини
Голы
Зенит
Александр Соболев
76′
ЦСКА
Алеррандро
(Матвей Кисляк)
33′
Составы команд
Зенит
1
Евгений Латышонок
31
Густаво Мантуан
3
Дуглас Сантос
5
Вильмар Барриос
6
Ваня Дркушич
33
Нино
9
Сантос да Силва Жерсон
62′
66
Роман Вега
8
Маркус Вендел
84′
10
Максим Глушенков
30
Матео Кассьерра
62′
7
Александр Соболев
20
Педро
89′
21
Александр Ерохин
17
Андрей Мостовой
62′
32
Лусиано Гонду
ЦСКА
35
Игорь Акинфеев
74′
22
Милан Гайич
27
Роберту Барбоза Мойзес
90+6′
10
Иван Обляков
78
Игорь Дивеев
90
Матвей Лукин
31
Матвей Кисляк
64′
17
Кирилл Глебов
70′
18
Лионель Верде
3
Данил Круговой
85′
23
Джамалутдин Абдулкадыров
7
Матеус Алвес
70′
20
Секу Койта
9
Алеррандро
62′
11
Тамерлан Мусаев
Статистика
Зенит
ЦСКА
Желтые карточки
0
3
Удары (всего)
17
10
Удары в створ
5
3
Угловые
6
4
Фолы
8
21
Офсайды
0
2
Судейская бригада
Главный судья
Артем Чистяков
(Россия, Азов)
Боковой судья
Алексей Ширяев
(Россия, Ставрополь)
Боковой судья
Андрей Образко
(Россия, Ставрополь)
ВАР
Евгений Буланов
(Россия, Саранск)
Ассистент ВАР
Виталий Мешков
(Россия, Дмитров)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти