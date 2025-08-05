В «Пари НН» заявили, что у «Орби» нет оснований обращаться в ФИФА по трансферу Бедошвили

«Обращаться или не обращаться в ФИФА — личное дело “Орби”, у Вахо Бедошвили была прописанная сумма отступных в контракте, которая была заложена в арендное соглашение между его бывшим клубом и “Гареджи”. В отличие от других клубов, которые также претендовали на игрока, мы знали о существовании такого пункта и воспользовались опцией выкупа. Таким образом, нам удалось выиграть конкуренцию за футболиста. Возможно, “Орби” хотел заработать на игроке больше денег, чем это было предусмотрено в сумме отступных. В нашем понимании нет оснований, каким образом можно оспорить пункт в контракте, который был согласован и подписан всеми сторонами», — сказал Удальцов.