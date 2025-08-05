В «Пари НН» заявили, что у «Орби» нет оснований обращаться в ФИФА по трансферу Бедошвили

МОСКВА, 4 августа. /ТАСС/. Футбольный клуб «Пари Нижний Новгород» воспользовался опцией выкупа грузинского полузащитника Вахо Бедошвили, включенной в арендное соглашение между грузинскими клубами «Орби» и «Гареджи», поэтому у «Орби» нет оснований для того, чтобы оспорить трансфер. Об этом ТАСС заявил спортивный директор «Пари Нижний Новгород» Александр Удальцов.
«Пари НН» объявил о переходе 21-летнего Бедошвили в понедельник. В клубе сообщили, что нижегородцы выкупили права на игрока у «Орби», контракт с игроком рассчитан на три года. Пресс-служба «Орби» сообщила, что клуб обратился в Международную федерацию футбола (ФИФА) и инициировал судебное разбирательство в отношении нижегородского клуба и игрока, объяснив это нарушением правил ФИФА о переходах.
«Обращаться или не обращаться в ФИФА — личное дело “Орби”, у Вахо Бедошвили была прописанная сумма отступных в контракте, которая была заложена в арендное соглашение между его бывшим клубом и “Гареджи”. В отличие от других клубов, которые также претендовали на игрока, мы знали о существовании такого пункта и воспользовались опцией выкупа. Таким образом, нам удалось выиграть конкуренцию за футболиста. Возможно, “Орби” хотел заработать на игроке больше денег, чем это было предусмотрено в сумме отступных. В нашем понимании нет оснований, каким образом можно оспорить пункт в контракте, который был согласован и подписан всеми сторонами», — сказал Удальцов.
«Комментировать действия “Орби” не в зоне моей компетенции. Мы же рады, что Бедошвили присоединился к “Пари НН”. Это молодой талантливый футболист, игрок молодежной сборной Грузии. У Вахо есть потенциал, который мы рассчитываем раскрыть. Довольны, что удалось подписать с Бедошвили контракт и что он становится частью нашей команды», — добавил он.
В минувшем сезоне Бедошвили выступал за «Гареджи» на правах аренды, в составе команды он провел 18 матчей, забил три гола и отдал три голевые передачи. На прошедшем в июне чемпионате Европы среди игроков до 21 года Бедошвили провел один матч, не отметившись результативными действиями.