«Акрон» продал более тысячи футболок с фамилией Дзюбы

«Порядка 80 процентов игровых маек, которые дистрибьютируются, продаются с фамилией Дзюбы. Он лидирует с отрывом, — сказал Клюшев. — С момента перехода более 1 тыс. игровых футболок было продано с фамилией Дзюбы. Для клуба это неплохая коммерческая составляющая, понятно, что она не перекрывает расходы на содержание футбольного клуба, но тем не менее мы из года в год растем, билетная выручка, продажа атрибутики растут, что не может не радовать. Когда Дзюба побил рекорд, то специальные майки разошлись очень быстро, сейчас до сих пор есть внутренние запросы, мы их допечатываем еще».