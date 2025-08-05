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«Акрон» продал более тысячи футболок с фамилией Дзюбы

Игрок выступает за тольяттинский клуб с сентября 2024 года.

Источник: ФК "Акрон"

МОСКВА, 5 августа. /ТАСС/. Игровые футболки с фамилией нападающего Артема Дзюбы пользуются наибольшим спросом среди болельщиков тольяттинского «Акрона». Об этом ТАСС сообщил генеральный директор «Акрона» Константин Клюшев.

Дзюба выступает за «Акрон» с сентября 2024 года. В составе команды он стал лучшим бомбардиром среди российских футболистов.

«Порядка 80 процентов игровых маек, которые дистрибьютируются, продаются с фамилией Дзюбы. Он лидирует с отрывом, — сказал Клюшев. — С момента перехода более 1 тыс. игровых футболок было продано с фамилией Дзюбы. Для клуба это неплохая коммерческая составляющая, понятно, что она не перекрывает расходы на содержание футбольного клуба, но тем не менее мы из года в год растем, билетная выручка, продажа атрибутики растут, что не может не радовать. Когда Дзюба побил рекорд, то специальные майки разошлись очень быстро, сейчас до сих пор есть внутренние запросы, мы их допечатываем еще».

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