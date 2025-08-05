Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Игровые
Плавание
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Лига чемпионов
2-й тайм
Рейнджерс
3
:
Виктория Пл
0
Все коэффициенты
П1
1.00
X
13.00
П2
100.00
Футбол. Лига конференций
2-й тайм
Клаксвик
2
:
Неман
0
Все коэффициенты
П1
1.00
X
12.70
П2
100.00
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Динамо К
0
:
Пафос
1
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Шкендия
0
:
Карабах
1
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
Шумбрат
1
:
Кристалл-МЭЗТ
3
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Мальме
0
:
Копенгаген
0
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Хамрун Спартанс
1
:
Маккаби
2
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
Амкал
3
:
Квант
1
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
РВЧеллендж
1
:
Звезда СПб
4
П1
X
П2

«Попахивает вызовом государству»: министр спорта Дегтярев о ситуации с «Химками»

Министр спорта России Михаил Дегтярев прокомментировал ситуацию с футбольным клубом «Химки», который не смог получить лицензию для участия в Российской премьер-лиге (РПЛ) сезона-2025/26, а потом приостановил футбольную деятельность, передает «Коммерсантъ».

Источник: РИА "Новости"

«Как мог быть у клуба, который организован как некоммерческая организация, некий инвестор? Инвестор — тот, кто вкладывает для получения прибыли. Тут попахивает вызовом государству», — сказал Дегтярев, призвав правоохранителей провести проверку из-за того, что некоторые сотрудники клуба, по их словам, не получали месяцами зарплату.

24 мая стало известно, что «Химки» не получили лицензию для участия в РПЛ. 28 мая Российский футбольный союз (РФС) отказал подмосковному клубу в апелляции. «Химки» в завершившемся чемпионате РПЛ заняли 12-е место.

Изначально СМИ сообщали, что подмосковный клуб обанкротился и прекратит свое существование. Было указано, что всех футболистов и работников клуба попросили написать заявления об увольнении по собственному желанию. Футболисты окажутся в статусе свободных агентов и не получат выплаты по долгам, поскольку руководство отказывается выплачивать задолженности после отказа клубу в лицензировании. Позднее в самом клубе эту информацию опровергли.