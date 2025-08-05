Айдамиров заявил, что Черчесов подпишет контракт с «Ахматом» на три года

Черчесову 61 год, его последним местом работы была сборная Казахстана, которую он покинул в 2025 году. Ранее он также был главным тренером венгерского «Ференцвароша», с которым дважды выиграл чемпионат и один раз — кубок страны. Вместе с «Легией» он стал чемпионом Польши и обладателем кубка страны. С 2016 по 2021 год Черчесов работал главным тренером сборной России, вместе с которой вышел в четвертьфинал чемпионата мира 2018 года. Также Черчесов работал в московском «Динамо», пермском «Амкаре», «Жемчужине» из Сочи, московском «Спартаке», австрийских «Ваккер-Тироль» и «Куфштайне». С 2011 по 2013 год Черчесов возглавлял «Терек» (нынешнее название — «Ахмат»). Лучшим результатом команды в чемпионате России под его руководством стало восьмое место в сезоне-2012/13.