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Айдамиров заявил, что Черчесов подпишет контракт с «Ахматом» на три года

Ранее «Ахмат» сообщил об отставке Александра Сторожука с поста главного тренера команды.

Источник: Christian Bruna/Getty Images

МОСКВА, 5 августа. /ТАСС/. Станислав Черчесов возглавит грозненский футбольный клуб «Ахмат», соглашение будет рассчитано на три года. Об этом ТАСС заявил генеральный директор «Ахмата» Ахмед Айдамиров.

Ранее «Ахмат» сообщил об отставке Александра Сторожука с поста главного тренера команды.

«Станислав Черчесов согласился возглавить “Ахмат”, переговоры завершились, завтра он вылетает в Грозный. Остались последние штрихи, доработаем, подпишет. Срок — три года», — сказал Айдамиров.

Гендиректор клуба объяснил причины выбора. «Он в рекомендациях не нуждается, амбициозный тренер. Соответствует точно задачам и амбициям клуба. Задачи? Показывать зрелищный футбол, который будет нравиться болельщикам. Ожидаем победы в каждой игре. Мы хотим улучшить результаты, наши задачи сошлись вместе», — добавил он.

После трех туров грозненцы не набрали ни одного очка в Мир — Российской премьер-лиге (РПЛ), потерпев поражения в матчах с казанским «Рубином» (0:2), московским ЦСКА (1:2) и махачкалинским «Динамо» (0:1). В кубке страны грозненская команда уступила петербургскому «Зениту» (1:2) во встрече группового этапа. В четвертом туре РПЛ 9 августа «Ахмат» дома сыграет с «Зенитом».

Черчесову 61 год, его последним местом работы была сборная Казахстана, которую он покинул в 2025 году. Ранее он также был главным тренером венгерского «Ференцвароша», с которым дважды выиграл чемпионат и один раз — кубок страны. Вместе с «Легией» он стал чемпионом Польши и обладателем кубка страны. С 2016 по 2021 год Черчесов работал главным тренером сборной России, вместе с которой вышел в четвертьфинал чемпионата мира 2018 года. Также Черчесов работал в московском «Динамо», пермском «Амкаре», «Жемчужине» из Сочи, московском «Спартаке», австрийских «Ваккер-Тироль» и «Куфштайне». С 2011 по 2013 год Черчесов возглавлял «Терек» (нынешнее название — «Ахмат»). Лучшим результатом команды в чемпионате России под его руководством стало восьмое место в сезоне-2012/13.