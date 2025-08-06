Главные причины провала «Динамо» на старте РПЛ. Но к Карпину едет спаситель

Естественно, когда всё это происходит, нужно искать причины. Тренер видит их в простом моменте: работа идёт, однако не получается задуманное. То есть сборов и первых матчей не хватило для полноценной интеграции идей. Хотя в принципе Карпин мог легко всё списать на травмы. И ведь никто не осудил бы. Мог выйти в паблик и сказать — у нас нет половины состава. Он говорит, но в другом контексте. Может, понимает, что тот же Марцел Личка в аналогичной ситуации если и не давал результат, то хотя бы показывал неплохую игру.