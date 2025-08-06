Возвращение в Грозный. Станислав Черчесов стал главным тренером «Ахмата»

ГРОЗНЫЙ, 6 августа. /ТАСС/. Грозненский «Ахмат» сменил главного тренера после трех поражений в стартовых турах Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ). Команду возглавил бывший наставник сборной России Станислав Черчесов.
5 августа «Ахмат» объявил об уходе Александра Сторожука с поста главного тренера, решение о расторжении контракта было принято по согласию сторон. Сторожук возглавил «Ахмат» 16 июня, в текущем сезоне клуб проиграл казанскому «Рубину» (0:2), ЦСКА (1:2) и махачкалинскому «Динамо» (0:1) в РПЛ, а также уступил петербургскому «Зениту» (1:2) в Фонбет — Кубке России.
Президент «Ахмата» Якуб Закриев объяснил уход Сторожука плохими результатами команды. «Четыре поражения в четырех официальных матчах — не тот результат, на который мы рассчитывали в начале сезона. Мы обсудили сложившуюся ситуацию и решили прекратить сотрудничество по согласию сторон. Желаю Александру Александровичу и его штабу всего самого хорошего», — сказал Закриев ТАСС.
Во вторник генеральный директор «Ахмата» Ахмед Айдамиров сообщил ТАСС, что Черчесов согласился возглавить команду и подпишет контракт на три года. Он отметил, что Черчесов не нуждается в рекомендациях и является амбициозным тренером. «Задачи? Показывать зрелищный футбол, который будет нравиться болельщикам. Ожидаем победы в каждой игре. Мы хотим улучшить результаты, наши задачи сошлись вместе», — сказал Айдамиров.
6 августа «Ахмат» объявил о назначении Черчесова на пост главного тренера. В следующем туре РПЛ грозненская команда на своем поле встретится с «Зенитом» 9 августа. Черчесов во второй раз возглавит «Ахмат», ранее он работал в клубе с 2011 по 2013 год, тогда он назывался «Терек». Грозненская команда показала лучший на тот момент результат в чемпионатах России, заняв восьмое место в сезоне-2012/13. Позднее этот рекорд был обновлен, в сезоне-2022/23 «Ахмат» завершил сезон на пятом месте.
«Приехав, чувствовал себя так, будто и не уезжал — вернулся в тот же клуб с теми же цветами, — отметил Черчесов. — Надеюсь, что работа будет вновь успешной. Я переговорил с футболистами, подбодрил их. Знаю многих ребят, будем тесно работать с ними на тренировках. У нас мало времени, надо включаться на максимум. Первый наш барьер — “Зенит”. Задача у нас сейчас подготовиться к матчу с многократным чемпионом страны. Ставить глобальных целей не можем, думаем только о следующей игре и о том, чтобы проверить свои силы с таким соперником. Самое главное для нас также вернуть зрителей на трибуны. Всех приглашаем на наши матчи».
Принесет пользу «Ахмату»
Черчесову 61 год, его последним местом работы была сборная Казахстана, которую он покинул в 2025 году. Ранее он был главным тренером венгерского «Ференцвароша», с которым дважды выиграл чемпионат и один раз — кубок страны. Вместе с «Легией» он стал чемпионом Польши и обладателем кубка страны. С 2016 по 2021 год Черчесов работал главным тренером сборной России, вместе с которой вышел в четвертьфинал чемпионата мира 2018 года. Также Черчесов работал в московском «Динамо», пермском «Амкаре», «Жемчужине» из Сочи, московском «Спартаке», австрийских «Ваккер-Тироль» и «Куфштайне». Вместе со «Спартаком» Черчесов завоевал серебряные медали РПЛ в 2007 году.
Почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков считает, что Черчесов сможет исправить турнирное положение «Ахмата» в РПЛ. «Я думаю, что для “Ахмата” назначение Черчесова — это хорошее решение, — сказал Колосков ТАСС. — Он опытный, высококлассный специалист, работал с командами разного уровня и во многих добивался успеха. Я думаю, что он поправит положение “Ахмата” в турнирной таблице РПЛ».
Бывший главный тренер сборной России Юрий Семин уверен, что назначение Черчесова пойдет на пользу «Ахмату». «Команда проиграла на старте три матча, такой результат не мог устраивать руководство клуба. Ситуация непростая, но Станислав Саламович является специалистом высокого уровня, побеждал в чемпионатах разных стран, — сказал Семин ТАСС. — Было понятно, что такой тренер надолго без работы не останется. Я думаю, что его назначение пойдет команде на пользу».