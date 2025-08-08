Тюкавин приобрел трактор за 1,5 млн рублей для спортшколы из родного города

Местная футбольная команда нуждалась в тракторе для уходом за газоном. Стоимость техники составила 1,5 млн рублей, сообщает инсайдер Иван Карпов.
Тюкавин вместе с «Динамо» организовал покупку мини-трактора, который раскрасили в бело-голубые цвета, а на кабине нарисовали 70-й номер с эмблемой клуба. В благодарность спортшкола разместила за воротами стадиона билборд с Тюкавиным.
Узнать больше по теме
Биография Константина Тюкавина: карьера и личная жизнь футболиста
В списке молодых талантов футбольной России в последние годы появилось немало имен. Многие из них довольствуются статусом перспективных до 25 лет. Константин Тюкавин — исключение из этого правила. Спортсмен уже успел стать главной силой «Динамо» и стать лучшим игроком страны официально. Его биографию расскажем в нашем материале.Читать дальше