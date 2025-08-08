Булыкин считает «Локомотив» фаворитом в матче против «Спартака»

«Пока “Локомотив” показывает стабильные результаты в чемпионате, идет без потери очков, а “Спартак” пока, напротив, в чемпионате ничего не показал. Им очень нужны победы, и победа в дерби могла бы их взбодрить. Но я думаю, что “Локомотив” сегодня сильнее, они сейчас находятся в хорошем психологическом состоянии, показывают приятную игру, к тому же игра будет у них дома. Я думаю, что “Локомотив” победит со счетом 2:1», — сказал Булыкин.