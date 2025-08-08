Ричмонд
Булыкин считает «Локомотив» фаворитом в матче против «Спартака»

Встреча 4-го тура РПЛ пройдет 9 августа.

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 8 августа. /ТАСС/. Московский футбольный клуб «Локомотив» показывает более стабильные результаты в начале сезона, поэтому он будет фаворитом в матче четвертого тура Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ) против столичного «Спартака». Такое мнение ТАСС высказал двукратный обладатель Кубка России в составе «Локомотива» Дмитрий Булыкин.

«Пока “Локомотив” показывает стабильные результаты в чемпионате, идет без потери очков, а “Спартак” пока, напротив, в чемпионате ничего не показал. Им очень нужны победы, и победа в дерби могла бы их взбодрить. Но я думаю, что “Локомотив” сегодня сильнее, они сейчас находятся в хорошем психологическом состоянии, показывают приятную игру, к тому же игра будет у них дома. Я думаю, что “Локомотив” победит со счетом 2:1», — сказал Булыкин.

«Локомотив» идет на первом месте в турнирной таблице РПЛ, имея в активе девять очков по итогам трех матчей. «Спартак» набрал четыре очка и расположился на 11-й позиции.

Матч между «Локомотивом» и «Спартаком» пройдет 9 августа на «РЖД-Арене» и начнется в 18:00 мск.