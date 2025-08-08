Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Премьер-лига
20:00
Динамо Мх
:
Акрон
Все коэффициенты
П1
2.43
X
3.34
П2
3.20
Футбол. Премьер-лига
09.08
Крылья Советов
:
Балтика
Все коэффициенты
П1
2.62
X
3.12
П2
2.96
Футбол. Первая лига
09.08
Челябинск
:
Волга
Все коэффициенты
П1
1.85
X
3.51
П2
4.60
Футбол. Лига конференций
завершен
Партизан
0
:
Хайберниан
2
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Ракув
0
:
Маккаби Хайфа
1
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Ларн
0
:
Санта-Клара
3
П1
X
П2

Георгий Черданцев: «Система оплаты в футболе — неправильная. Зарабатывать нужно за результат. Выиграл — получил. Не выиграл — не получил»

Телекомментатор Георгий Черданцев поделился мыслями о зарплатах в футболе.

Источник: Спортс"

«Я вообще считаю, что система оплаты в футболе неправильная изначально. Конечно, понятно, почему так получилось — потому что это агентский бизнес, причем не только в России, но и во всем мире. Это колоссальные деньги, и это мы все прекрасно понимаем. Но по-хорошему, конечно, зарабатывать нужно за результат. То есть ты имеешь какой-то базовый контракт. Выиграл — получил. Не выиграл — ничего не получил.

Но это невозможно, понятно, что никакой игрок на таких условиях не подпишется никогда. К сожалению, клубы оказываются заложниками всей вот этой неправильной абсолютно системы. Она неправильная, она очень пагубная, вредит и портит футбол. Тот футбол, который я смотрю с 1977 года, почти 50 лет! Поэтому я много чего повидал, даже застал настоящий футбол. А сейчас это сильно коммерческая история, у которой есть свои правила и свои нюансы, под которые надо подстраиваться.

Возможно, эта ситуация может внести в раздевалку ненужные эмоции, ведь кто-то попросту может завидовать. Он, конечно, не скажет об этом в интервью, но сядет и скажет: “Какого хрена? Мне тоже давайте, насыпайте”. Либо уже постфактум футболисты и их агенты придут, в очередь встанут и начнут требовать повышения. А гарантии никто не дает! Нет гарантии, что за эти условные 30 миллионов евро в год ты подпишешь топ-игрока и он 100% даст результат. Потому что футбол — сложная командная игра. Один человек не решает ничего, практически невозможно найти подобный пример», — сказал комментатор «Матч ТВ» Георгий Черданцев.

Источник: Livesport