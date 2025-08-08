Георгий Черданцев: «Система оплаты в футболе — неправильная. Зарабатывать нужно за результат. Выиграл — получил. Не выиграл — не получил»

«Я вообще считаю, что система оплаты в футболе неправильная изначально. Конечно, понятно, почему так получилось — потому что это агентский бизнес, причем не только в России, но и во всем мире. Это колоссальные деньги, и это мы все прекрасно понимаем. Но по-хорошему, конечно, зарабатывать нужно за результат. То есть ты имеешь какой-то базовый контракт. Выиграл — получил. Не выиграл — ничего не получил.



Но это невозможно, понятно, что никакой игрок на таких условиях не подпишется никогда. К сожалению, клубы оказываются заложниками всей вот этой неправильной абсолютно системы. Она неправильная, она очень пагубная, вредит и портит футбол. Тот футбол, который я смотрю с 1977 года, почти 50 лет! Поэтому я много чего повидал, даже застал настоящий футбол. А сейчас это сильно коммерческая история, у которой есть свои правила и свои нюансы, под которые надо подстраиваться.



Возможно, эта ситуация может внести в раздевалку ненужные эмоции, ведь кто-то попросту может завидовать. Он, конечно, не скажет об этом в интервью, но сядет и скажет: “Какого хрена? Мне тоже давайте, насыпайте”. Либо уже постфактум футболисты и их агенты придут, в очередь встанут и начнут требовать повышения. А гарантии никто не дает! Нет гарантии, что за эти условные 30 миллионов евро в год ты подпишешь топ-игрока и он 100% даст результат. Потому что футбол — сложная командная игра. Один человек не решает ничего, практически невозможно найти подобный пример», — сказал комментатор «Матч ТВ» Георгий Черданцев.