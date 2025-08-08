Мостовой считает, что в матче «Локомотива» и «Спартака» нет явного фаворита

МОСКВА, 8 августа. /ТАСС/. Сезон только начался, поэтому оценивать форму игроков московских футбольных клубов «Локомотив» и «Спартак» пока трудно. Такое мнение ТАСС высказал двукратный чемпион СССР в составе «Спартака» Александр Мостовой.
Матч четвертого тура Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ) между «Локомотивом» и «Спартаком» пройдет 9 августа на «РЖД-Арене» и начнется в 18:00 мск.
«Я думаю шансы будут у обеих команд. “Локомотив” идет пока с максимальным результатом, а “Спартак” уже довольно много очков потерял, но говорить кто в какой форме находится пока рано, потому что сезон только начался. “Спартак”, несмотря на отсутствие желаемого результата, играет неплохо, но команду постоянно подкашивают удаления. У “Локомотива” пока все идет хорошо, но против них в чемпионате впервые выйдет большая команда», — сказал Мостовой.
«Не думаю, что в этой игре есть явный фаворит, в дерби случиться может все что угодно. Мне кажется, что будет интересная игра, которая закончится вничью», — добавил собеседник агентства.
«Локомотив» идет на первом месте в турнирной таблице РПЛ, имея в активе девять очков по итогам трех матчей. «Спартак» набрал четыре очка и расположился на 11-й позиции.