Махачкалинское «Динамо» и «Акрон» сыграли вничью в первом матче четвертого тура РПЛ

МАХАЧКАЛА, 8 августа. /ТАСС/. Махачкалинское «Динамо» дома со счетом 1:1 сыграло вничью с тольяттинским «Акроном» в матче четвертого тура Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ).
В составе «Динамо» гол забил Джемал Табидзе (42-я минута). У «Акрона» отличился Жилсон Беншимол (83).
«Акрон» не потерпел ни одного поражения в текущем сезоне, ранее команда дважды сыграла вничью и одержала одну победу. Тольяттинцы занимают 6-е место с 6 очками. «Динамо» — 9-е c 5 баллами.
В следующем туре «Акрон» примет «Оренбург» 17 августа. «Динамо» на следующий день на выезде сыграет с «Пари Нижний Новгород», встреча пройдет в Саранске из-за ремонта домашней арены «Пари НН».
Футбол, Премьер-лига, Тур 4
8.08.2025, 20:00 (МСК UTC+3)
Анжи Арена
Главные тренеры
Хасанби Биджиев
Заур Тедеев
Голы
Динамо Мх
Джемал Табидзе
(Джавад Хоссейннеджад)
42′
Акрон
Жилсон Тавареш Беншимол
(Артем Дзюба)
84′
Составы команд
Динамо Мх
39
Тимур Магомедов
70
Валентин Пальцев
12′
5
Джемал Табидзе
99
Муталип Алибеков
90′
22
Мохамед Аззи
77
Темиркан Сундуков
25
Гамид Агаларов
47
Никита Глушков
10
Джавад Хоссейннеджад
36′
69′
19
Кирилл Зинович
28
Сердер Сердеров
61′
9
Ражаб Магомедов
16
Уссем Мрезиг
69′
21
Абдулпаша Джабраилов
Акрон
88
Виталий Гудиев
77
Константин Савичев
21
Роберто Фернандес
35
Ифет Джаковац
5
Алекса Джурасович
22
Артем Дзюба
53′
71
Дмитрий Пестряков
24
Йонуц Неделчару
19
Марат Бокоев
81′
15
Стефан Лончар
69′
11
Жилсон Тавареш Беншимол
91
Максим Болдырев
60′
6
Максим Кузьмин
Статистика
Динамо Мх
Акрон
Желтые карточки
3
2
Удары (всего)
10
17
Удары в створ
1
1
Угловые
4
6
Фолы
18
18
Офсайды
2
3
Судейская бригада
Главный судья
Ранэль Зияков
(Россия, Набережные Челны)
Боковой судья
Денис Петров
(Россия, Астрахань)
Боковой судья
Алексей Ермилов
(Россия, Москва)
ВАР
Ян Бобровский
(Россия, Санкт-Петербург)
Ассистент ВАР
Виталий Мешков
(Россия, Дмитров)
