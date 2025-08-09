Ричмонд
«Балтика» объявила об уходе Бегуна в аренду в «Тюмень»

Защитник «Балтики» Дмитрий Бегун продолжит карьеру в «Тюмени».

Источник: ФК Балтика

Об уходе 22-летнего латераля в клуб Леон Второй лиги на правах аренды пресс-служба калининградцев объявила в телеграм-канале. Сообщается, что аренда продлится до конца мая 2026 года.

Дмитрий Бегун перебрался в «Балтику» из «СКА-Хабаровск» летом 2024 года. С января по июнь текущего года он выступал на правах аренды за саратовский «Сокол». Ранее Бегун был игроком молодёжных команд «Динамо» и ЦСКА.

Всего на его счету семь матчей в составе «Балтики» без результативных действий. В сезоне-2024/2025 Бегун принял участие в 19 встречах во всех турнирах и также не отметился голевыми действиями.