Хет-трик Батракова принес «Локомотиву» победу над «Спартаком» в матче РПЛ

МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. Футболисты московского «Локомотива» победили столичный «Спартак» со счетом 4:2 в домашнем матче четвертого тура Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла на «РЖД-Арене».
В составе «Локомотива» голы забили Алексей Батраков (18, 80 и 86-я минуты) и Дмитрий Воробьев (49). У проигравших отличились Кристофер Мартинс (26) и Эсекьэль Барко (78, с пенальти). 20-летний Батраков забил шесть мячей в четырех играх первенства страны.
«Локомотив» одержал четвертую победу подряд и занимает первое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 12 очков. «Спартак» потерял очки в третьей игре подряд, подопечные Деяна Станковича идут на 11-й строчке, имея в активе 4 очка после 4 встреч.
В следующем туре «Локомотив» 16 августа в гостях сыграет с калининградской «Балтикой», а 13 августа примут калининградцев на своем поле в рамках группового этапа Фонбет — Кубка России. «Спартак» в пятом туре РПЛ на своем поле сыграет с петербургским «Зенитом», а 12 августа дома встретится с махачкалинским «Динамо» в кубке страны.
Михаил Галактионов
Деян Станкович
Алексей Батраков
18′
Дмитрий Воробьев
(Евгений Морозов)
49′
Алексей Батраков
(Зелимхан Бакаев)
79′
Алексей Батраков
(Зелимхан Бакаев)
86′
Кристофер Мартинс
(Маркиньос)
26′
Эсекиэль Барко
78′
1
Антон Митрюшкин
24
Максим Ненахов
45
Александр Сильянов
83
Алексей Батраков
85
Евгений Морозов
23
Сесар Монтес
29′
6
Дмитрий Баринов
93
Артем Карпукас
7
Зелимхан Бакаев
82′
89′
90
Данила Годяев
19
Александр Руденко
65′
2
Кристиан Рамирес
10
Дмитрий Воробьев
13′
79′
27
Николай Комличенко
98
Александр Максименко
68
Руслан Литвинов
4
Алексис Дуарте
6
Срджан Бабич
18
Наиль Умяров
83
Жедсон Фернандеш
5
Эсекиэль Барко
7
Пабло Солари
90′
24
Никита Массалыга
10
Маркиньос
57′
27
Игорь Дмитриев
35
Кристофер Мартинс
71′
9
Манфред Угальде
11
Ливай Гарсия
71′
91
Антон Заболотный
Главный судья
Сергей Иванов
(Россия, Ростов-на-Дону)
Боковой судья
Алексей Лунев
(Россия, Новосибирск)
Боковой судья
Варанцо Петросян
(Россия, Ростов-на-Дону)
ВАР
Кирилл Левников
(Россия, Санкт-Петербург)
Ассистент ВАР
Антон Фролов
(Россия, Москва)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти