Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Первая лига
10.08
Енисей
:
Урал
Все коэффициенты
П1
4.40
X
3.55
П2
1.91
Футбол. Первая лига
10.08
СКА-Хабаровск
:
Чайка
Все коэффициенты
П1
1.65
X
3.95
П2
6.07
Футбол. Премьер-лига
завершен
Ахмат
1
:
Зенит
0
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Родина
1
:
Арсенал
1
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Локомотив
4
:
Спартак
2
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Сокол
1
:
Черноморец
1
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
ЦСКА
5
:
Рубин
1
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Челябинск
1
:
Волга
0
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Крылья Советов
1
:
Балтика
1
П1
X
П2

«Ахмат» обыграл «Зенит» в первом матче во главе с Черчесовым

Все решил автогол защитника «Зенита» Вани Дркушича.

Источник: ФК "Ахмат"

Футболисты петербургского «Зенита» проиграли грозненскому «Ахмату» со счетом 0:1 в гостевом матче четвертого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

На 30-й минуте защитник «Зенита» Ваня Дркушич срезал мяч в свои ворота после прострела Мирослава Богосаваца.

«Ахмат» провел первый матч с новым главным тренером. На этой неделе бывший тренер сборной России Станислав Черчесов сменил в грозненском клубе Александра Сторожука.

Черчесов вернулся в РПЛ спустя 10 лет. Его последней командой в лиге было московское «Динамо», с которым тренер работал до весны 2015 года.

«Зенит» набрал пять очков и занимает восьмое место в турнирной таблице РПЛ. «Ахмат» с тремя очками поднялся на 12-ю строчку.

В следующем туре «Ахмат» 16 августа примет самарским «Крылья Советов», «Зенит» в тот же день в гостях сыграет с московским «Спартаком».

Ахмат
1:0
Первый тайм: 1:0
Зенит
Футбол, Премьер-лига, Тур 4
9.08.2025, 20:30 (МСК UTC+3)
Ахмат Арена
Главные тренеры
Станислав Черчесов
Сергей Семак
Голы
Ахмат
Ваня Дркушич
30′
Составы команд
Ахмат
88
Гиорги Шелия
90+7′
81
Максим Сидоров
8
Мирослав Богосавац
17
Эгаш Касинтура
75
Надер Гандри
90+2′
90
Усман Ндонг
11
Силва Лима Исмаэл
42
Мануэль Келиано
48′
20
Максим Самородов
57′
70
Абакар Гаджиев
7
Лечи Садулаев
70′
55
Дарко Тодорович
85′
77
Георгий Мелкадзе
60′
13
Мохамед Конате
Зенит
1
Евгений Латышонок
3
Дуглас Сантос
7
Александр Соболев
25
Страхиня Эракович
5′
5
Вильмар Барриос
8
Маркус Вендел
31
Густаво Мантуан
62′
17
Андрей Мостовой
11
Луис Энрике
62′
30
Матео Кассьерра
20
Педро
46′
66
Роман Вега
9
Сантос да Силва Жерсон
81′
28
Нуралы Алип
6
Ваня Дркушич
46′
32
Лусиано Гонду
Статистика
Ахмат
Зенит
Желтые карточки
4
1
Удары (всего)
9
12
Удары в створ
2
2
Угловые
4
8
Фолы
13
10
Офсайды
3
1
Судейская бригада
Главный судья
Евгений Буланов
(Россия, Саранск)
Боковой судья
Дмитрий Мосякин
(Россия, Москва)
Боковой судья
Денис Березнов
(Россия, Москва)
ВАР
Сергей Карасев
(Россия, Москва)
Ассистент ВАР
Роман Галимов
(Россия, Улан-Удэ)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти