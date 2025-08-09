«Ахмат» обыграл «Зенит» в первом матче во главе с Черчесовым

Футболисты петербургского «Зенита» проиграли грозненскому «Ахмату» со счетом 0:1 в гостевом матче четвертого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
На 30-й минуте защитник «Зенита» Ваня Дркушич срезал мяч в свои ворота после прострела Мирослава Богосаваца.
«Ахмат» провел первый матч с новым главным тренером. На этой неделе бывший тренер сборной России Станислав Черчесов сменил в грозненском клубе Александра Сторожука.
Черчесов вернулся в РПЛ спустя 10 лет. Его последней командой в лиге было московское «Динамо», с которым тренер работал до весны 2015 года.
«Зенит» набрал пять очков и занимает восьмое место в турнирной таблице РПЛ. «Ахмат» с тремя очками поднялся на 12-ю строчку.
В следующем туре «Ахмат» 16 августа примет самарским «Крылья Советов», «Зенит» в тот же день в гостях сыграет с московским «Спартаком».
Станислав Черчесов
Сергей Семак
Ваня Дркушич
30′
88
Гиорги Шелия
90+7′
81
Максим Сидоров
8
Мирослав Богосавац
17
Эгаш Касинтура
75
Надер Гандри
90+2′
90
Усман Ндонг
11
Силва Лима Исмаэл
42
Мануэль Келиано
48′
20
Максим Самородов
57′
70
Абакар Гаджиев
7
Лечи Садулаев
70′
55
Дарко Тодорович
85′
77
Георгий Мелкадзе
60′
13
Мохамед Конате
1
Евгений Латышонок
3
Дуглас Сантос
7
Александр Соболев
25
Страхиня Эракович
5′
5
Вильмар Барриос
8
Маркус Вендел
31
Густаво Мантуан
62′
17
Андрей Мостовой
11
Луис Энрике
62′
30
Матео Кассьерра
20
Педро
46′
66
Роман Вега
9
Сантос да Силва Жерсон
81′
28
Нуралы Алип
6
Ваня Дркушич
46′
32
Лусиано Гонду
Главный судья
Евгений Буланов
(Россия, Саранск)
Боковой судья
Дмитрий Мосякин
(Россия, Москва)
Боковой судья
Денис Березнов
(Россия, Москва)
ВАР
Сергей Карасев
(Россия, Москва)
Ассистент ВАР
Роман Галимов
(Россия, Улан-Удэ)
