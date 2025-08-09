Семак остался недоволен качеством игры «Зенита» в матче с «Ахматом»

«По ходу матча, к сожалению, пропустили, сами себе забили. Дальше пришлось вскрывать оборону соперника, который оборонялся большим количеством, мы здесь, к сожалению, не преуспели, не хватало скорости в атаке, — сказал Семак. — Наша игра в атаке не была сегодня острой, те моменты, которые были, не смогли реализовать, большое количество стандартов тоже ничего не принесло в атаке. В обороне много ошибались в простых ситуациях, была пара контратак, которые мы, по сути, сами себе организовали в наши ворота. Игра со знаком минус с точки зрения качества и результата».