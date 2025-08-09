Семак остался недоволен качеством игры «Зенита» в матче с «Ахматом»

ГРОЗНЫЙ, 9 августа. /ТАСС/. Футболисты петербургского «Зенита» не показали остроту в атаке и допускали ошибки в матче четвертого тура Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ) с грозненским «Ахматом». Об этом журналистам рассказал главный тренер «Зенита» Сергей Семак.
В субботу «Зенит» на выезде уступил «Ахмату» со счетом 0:1, для петербургской команды это поражение стало первым в сезоне. «Ахмат» провел первый матч во главе со Станиславом Черчесовым, он возглавил команду 6 августа, подписав контракт на три года.
«По ходу матча, к сожалению, пропустили, сами себе забили. Дальше пришлось вскрывать оборону соперника, который оборонялся большим количеством, мы здесь, к сожалению, не преуспели, не хватало скорости в атаке, — сказал Семак. — Наша игра в атаке не была сегодня острой, те моменты, которые были, не смогли реализовать, большое количество стандартов тоже ничего не принесло в атаке. В обороне много ошибались в простых ситуациях, была пара контратак, которые мы, по сути, сами себе организовали в наши ворота. Игра со знаком минус с точки зрения качества и результата».
«Зенит» идет восьмым в турнирной таблице, имея в активе 5 очков после 4 игр. Петербургский клуб показал худший старт с 2008 года, тогда «Зенит» под руководством Дика Адвоката после 4 туров также набрал 5 очков. «Зенит» в пятом туре РПЛ 16 августа на выезде встретится с московским «Спартаком», а 12 августа на своем поле проведет матч против казанского «Рубина» в кубке страны.
Станислав Черчесов
Сергей Семак
Ваня Дркушич
30′
88
Гиорги Шелия
90+7′
81
Максим Сидоров
8
Мирослав Богосавац
17
Эгаш Касинтура
75
Надер Гандри
90+2′
90
Усман Ндонг
11
Силва Лима Исмаэл
42
Мануэль Келиано
48′
20
Максим Самородов
58′
70
Абакар Гаджиев
7
Лечи Садулаев
70′
55
Дарко Тодорович
86′
77
Георгий Мелкадзе
61′
13
Мохамед Конате
1
Евгений Латышонок
3
Дуглас Сантос
7
Александр Соболев
25
Страхиня Эракович
5′
5
Вильмар Барриос
8
Маркус Вендел
31
Густаво Мантуан
62′
17
Андрей Мостовой
11
Луис Энрике
62′
30
Матео Кассьерра
20
Педро
46′
66
Роман Вега
9
Сантос да Силва Жерсон
80′
28
Нуралы Алип
6
Ваня Дркушич
46′
32
Лусиано Гонду
Главный судья
Евгений Буланов
(Россия, Саранск)
Боковой судья
Дмитрий Мосякин
(Россия, Москва)
Боковой судья
Денис Березнов
(Россия, Москва)
ВАР
Сергей Карасев
(Россия, Москва)
Ассистент ВАР
Роман Галимов
(Россия, Улан-Удэ)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти