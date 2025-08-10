Ричмонд
Семак назвал причины поражения «Зенита» от «Ахмата»

Главный тренер петербургского Зенита Сергей Семак назвал причины поражения команды от грозненского «Ахмата» в четвертом туре Российской премьер-лиги (РПЛ). Его слова приводит сайт сине-бело-голубых.

Источник: Александр Щербак/ТАСС

Специалист признал, что игра у его команды не получилась. «Не хватало скорости в атаке. Конечно, поле достаточно медленное, не совсем, наверное, позволяет играть быстро в тонкий футбол, и контратаковать на нем проще», — заявил Семак.

Встреча прошла 9 августа в Грозном и завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев. Единственный мяч на 30-й минуте в свои ворота отправил защитник «Зенита» Ваня Дркушич.

Матч с «Зенитом» стал первым для Станислава Черчесова после возвращения на пост главного тренера «Ахмата». Грозненцы набрали первые очки в нынешнем сезоне.