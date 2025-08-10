Ричмонд
Бывший диетолог Роналду рассказал, кто из футболистов ЦСКА похож на португальца

В плане физики Хосе Блеса выделил Матвея Кисляка, Ивана Облякова, Данила Кругового и Мойзеса.

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Футболисты ЦСКА Матвей Кисляк, Иван Обляков, Данил Круговой и Мойзес с точки зрения физических кондиций похожи на португальского нападающего Криштиану Роналду. Такое мнение ТАСС высказал бывший диетолог Роналду Хосе Блеса, который сейчас работает в ЦСКА.

Блеса начал работать в ЦСКА после назначения Фабио Челестини на пост главного тренера команды.

«Матвей Кисляк, Мойзес, а также Иван Обляков являются самыми сильными по физике в ЦСКА. Они и Круговой похожи на Роналду, потому что они играют всегда. Они реальные профессионалы. Но не стал бы выделять только их, потому что у нас и другие футболисты работают отлично», — сказал Блеса.