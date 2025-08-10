Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Премьер-лига
2-й тайм
Оренбург
0
:
Краснодар
0
Все коэффициенты
П1
7.30
X
2.70
П2
1.95
Футбол. Премьер-лига
18:00
Сочи
:
Динамо
Все коэффициенты
П1
4.31
X
4.00
П2
1.82
Футбол. Первая лига
18:30
Ротор
:
Уфа
Все коэффициенты
П1
1.85
X
3.26
П2
5.10
Футбол. Премьер-лига
20:30
Ростов
:
Пари Нижний Новгород
Все коэффициенты
П1
1.76
X
3.98
П2
4.65
Футбол. Первая лига
завершен
Шинник
0
:
Нефтехимик
2
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Енисей
0
:
Урал
2
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
СКА-Хабаровск
1
:
Чайка
1
П1
X
П2

Капитан «Спартака» Максименко: команда готова биться за Станковича

Голкипер и капитан московского «Спартака» Александр Максименко отреагировал на слухи о возможной отставке сербского специалиста Деяна Станковича с поста главного тренера клуба.

Источник: Чемпионат.com

«Команда готова биться за Станковича. И мы бьёмся. Будем выходить и пытаться исправить ситуацию», — приводит слова Максименко Sport 24.

На данный момент «Спартак» занимает 11-е место в турнирной таблице чемпионата России, записав в свой актив четыре очка. Безвыигрышная серия команды в РПЛ составляет три матча (два поражения и ничья). В следующем туре «Спартак» встретится с «Зенитом». Матч состоится 16 августа в Москве на стадионе «Лукойл Арена».