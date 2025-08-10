Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Премьер-лига
2-й тайм
Оренбург
0
:
Краснодар
0
Все коэффициенты
П1
7.26
X
2.90
П2
1.90
Футбол. Премьер-лига
18:00
Сочи
:
Динамо
Все коэффициенты
П1
4.31
X
4.00
П2
1.82
Футбол. Первая лига
18:30
Ротор
:
Уфа
Все коэффициенты
П1
1.85
X
3.26
П2
5.10
Футбол. Премьер-лига
20:30
Ростов
:
Пари Нижний Новгород
Все коэффициенты
П1
1.76
X
3.98
П2
4.65
Футбол. Первая лига
завершен
Шинник
0
:
Нефтехимик
2
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Енисей
0
:
Урал
2
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
СКА-Хабаровск
1
:
Чайка
1
П1
X
П2

Форвард «Ахмата» рассказал, от чего Черчесов был в недоумении после победы над «Зенитом»

Нападающий «Ахмата» Мохамед Конате рассказал, какой момент в победной раздевалке после матча с «Зенитом» (1:0) вызвал недоумение со стороны нового главного тренера команды Станислава Черчесова.

Источник: Чемпионат.com

«Он немножко был в недоумении от того, что мы радуемся так, будто стали чемпионами (улыбается). Но все же нам сейчас очень важно было победить и тем радостнее от этих трех очков после матча с таким соперником. Хотелось также показать, что мы способны на большее», — приводит слова 27-летнего Конате пресс-служба команды из Грозного.

Напомним, в игре с «Зенитом» «Ахмат» набрал свои первые очки в новом сезоне Мир РПЛ, прервав серию из трёх поражений. На данный момент грозненцы располагаются на 12-м месте в турнирной таблице чемпионата.