«Динамо» потеряло очки, «Краснодар» приблизился к лидеру. Итоги дня в РПЛ

Главный тренер Валерий Карпин остался недоволен результатами «Динамо» на старте РПЛ. Бело-голубые с 5 очками располагаются на девятой позиции. «Понятно, что результатом недовольны, к обороне вопросов вообще нет, один удар в створ у “Сочи”, по-моему, был, пропускать обидно или не выигрывать этот матч, — сказал Карпин журналистам. — Первый тайм особенно понравился, моменты были в первом и втором таймах, но если не забиваешь, забивают тебе — из ничего. Одна победа? Для меня это неудовлетворительно. Ожидали мы большего и другого».