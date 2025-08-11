«Динамо» потеряло очки, «Краснодар» приблизился к лидеру. Итоги дня в РПЛ

СОЧИ, 10 августа. /ТАСС/. Программа четвертого тура Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ) завершилась в воскресенье тремя матчами. В этот день московское «Динамо» на выезде сыграло вничью с «Сочи», «Краснодар» победил «Оренбург» и «Ростов» на своем поле оказался сильнее «Пари Нижний Новгород».
Одним из неожиданных результатов стала ничья «Динамо» с «Сочи». Игра прошла на «Фиште» и завершилась со счетом 1:1. До этого тура у «Сочи» не было ни одного очка в трех матчах РПЛ. Бело-голубые создали намного больше моментов, но забить больше одного мяча не получилось. У «Динамо» отличился Денис Макаров (37-я минута), у «Сочи» — Максим Мухин (85), который забил первый мяч в РПЛ после травмы крестообразной связки.
Главный тренер Валерий Карпин остался недоволен результатами «Динамо» на старте РПЛ. Бело-голубые с 5 очками располагаются на девятой позиции. «Понятно, что результатом недовольны, к обороне вопросов вообще нет, один удар в створ у “Сочи”, по-моему, был, пропускать обидно или не выигрывать этот матч, — сказал Карпин журналистам. — Первый тайм особенно понравился, моменты были в первом и втором таймах, но если не забиваешь, забивают тебе — из ничего. Одна победа? Для меня это неудовлетворительно. Ожидали мы большего и другого».
Защитник бело-голубых Бахтиёр Зайнутдинов отметил, что в раздевалке было опустошение. «В принципе, моментов у “Сочи” не было, но пробил [Мухин] хорошо. Честно, осадок есть, читали, что у них по xg (сумма вероятностей результативности голевых моментов, рассчитываемая с учетом параметров потенциально голевых моментов, к которым относятся удары по воротам и опасные моменты без завершающих ударов — прим. ТАСС) мало моментов, но есть, что есть. Мы все расстроены, в раздевалке было опустошение», — сказал футболист журналистам.
«Сочи» набрал первое очко в текущем сезоне РПЛ, команда идет на предпоследней, 15-й позиции. В следующем туре «Динамо» на своем поле встретится с ЦСКА 17 августа, сочинцы в тот же день на выезде сыграют с «Краснодаром».
«Краснодар» идет к вершине
В другом матче дня чемпион России прошлого сезона «Краснодар» в гостях обыграл «Оренбург» со счетом 1:0. Единственный мяч забил Никита Кривцов (75). Краснодарская команда с 9 очками поднялась на второе место в турнирной таблице РПЛ. «Оренбург» с 2 очками идет 14-м. В следующем туре «Краснодар» сыграет с «Сочи», «Оренбург» 17 августа на выезде встретится с тольяттинским «Акроном».
Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев положительно оценил игру команды. «Как и ожидалось, очень тяжело играть в Оренбурге на искусственном поле. Команда чуть поменяла схему, стала играть в три защитника, радует, что несмотря на все сложности, смогли добиться победы. Важно, что когда нужно, играли, когда нужно было бороться, подбирали мячи. Очень тяжелая победа», — отметил Мусаев.
Также в воскресенье «Ростов» одержал первую победу в РПЛ: команда дома оказалась сильнее «Пари НН» со счетом 1:0. Мяч забил Тимур Сулейманов, который ранее выступал за нижегородскую команду. Ростовчане с 3 очками занимают 13-е место в турнирной таблице РПЛ, «Пари НН» продлил серию поражений до четырех, команда без очков идет последней. В следующем туре «Ростов» на выезде сыграет с казанским «Рубином» 17 августа, «Пари НН» днем позже встретится на своем поле с махачкалинским «Динамо».
Программа третьего тура РПЛ стартовала в пятницу, махачкалинское «Динамо» на своем поле сыграло вничью с «Акроном» (1:1). 9 августа «Крылья Советов» поделили очки с «Балтикой» (1:1), ЦСКА победил «Рубин» (5:1), «Спартак» уступил «Локомотиву» (2:4), «Зенит» проиграл «Ахмату» (0:1).