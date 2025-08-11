«Цыплят по осени считают». Александр Мостовой верит, что «Спартак» может все исправить

Верю ли я, что «Спартак» сможет завершить сезон в тройке? Я отталкиваюсь от состава и его глубины. У «Спартака» хорошая команда, как и в прошлом году, должна была быть в тройке, но обогнал ЦСКА, который тоже хороший отрезок выдал. Сейчас я вижу у «Спартака» тоже хороший состав. Единственное, не понимаю, почему не играет Манфред Угальде. Может быть, хотел уехать, не получилось. Вот у «Зенита» состав тоже хороший, но место почти то же, что и у «Спартака». Пока я вижу «Спартак» вверху по составу. Чтобы войти в тройку, нужно выигрывать матчи, а не проигрывать или упускать. У «Спартака» все для этого есть.