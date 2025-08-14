В «Зените» сравнили с планом «Перехват» стремление команды улучшить результаты сезона

ТАСС, 14 августа. Футболисты петербургского «Зенита» имеют задачу побеждать в каждом матче в Мир — Российской премьер-лиге (РПЛ) и Фонбет — Кубке России, это можно сравнить с планом «Перехват». Об этом в эфире радиостанции «Радио Зенит» заявил председатель правления клуба Александр Медведев.
«Когда команда не выигрывает и даже проигрывает, значит, что-то идет не так. И, помимо технико-тактической стороны, всегда есть и морально-психологическая. Я сегодня был на базе, ребята отлично понимают ситуацию, в которой мы находимся. В “Зените” введен план “Перехват”. По этому плану нужно побеждать. Он начался с кубковой победы, и следующие три очка мы должны взять в матче со “Спартаком”», — сказал Медведев.
16 августа «Зенит» на выезде сыграет с московским «Спартаком» в пятом туре РПЛ. После четырех туров «Зенит» занимает восьмое место с пятью очками. В групповом этапе «пути РПЛ» Кубка России сине-бело-голубые лидируют в группе A с шестью очками после двух встреч.