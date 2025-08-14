В «Зените» сравнили с планом «Перехват» стремление команды улучшить результаты сезона

Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Плавание
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Лига Европы
2-й тайм
Легия
2
:
АЕК Л
1
Все коэффициенты
П1
1.05
X
13.00
П2
100.00
Футбол. Лига конференций
2-й тайм
Эгнатия
2
:
Олимпия Л
2
Все коэффициенты
П1
14.50
X
1.55
П2
6.80
Футбол. Лига конференций
2-й тайм
Виртус
3
:
Милсами
0
Все коэффициенты
П1
1.07
X
10.00
П2
33.00
Футбол. Лига конференций
2-й тайм
Санта-Клара
0
:
Ларн
0
Все коэффициенты
П1
4.95
X
1.22
П2
35.00
Футбол. Лига конференций
2-й тайм
Шэмрок Роверс
4
:
Балкани
0
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
2-й тайм
Хайберниан
1
:
Партизан
2
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
2-й тайм
Аустрия
1
:
Баник О
1
Все коэффициенты
П1
8.00
X
1.19
П2
16.50
Футбол. Лига конференций
доп. время
Данди Юнайтед
2
:
Рапид В
2
Все коэффициенты
П1
35.00
X
1.04
П2
17.00
Футбол. Лига конференций
доп. время
Динамо Тр
1
:
Хайдук С
0
Все коэффициенты
П1
1.03
X
13.00
П2
100.00
Футбол. Лига конференций
доп. время
Спартак Тр
4
:
Университатя Кр
2
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
пенальти
Шахтер
0
:
Панатинаикос
0
Все коэффициенты
П1
35.00
X
1.04
П2
19.00
Футбол. Лига конференций
завершен
Линфилд
2
:
Викингур Л
0
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Брага
2
:
ЧФР
0
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Ягеллония
2
:
Силькеборг
2
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Маккаби
3
:
Хамрун Спартанс
1
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Дрита
1
:
ФКСБ
3
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Утрехт
2
:
Серветт Ж
1
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Целе
2
:
Лугано
4
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Неман
7
:
Клаксвик
4
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
АЕК
3
:
Арис Л
1
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Маккаби Хайфа
0
:
Ракув
2
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Бешикташ
3
:
Сент-Патрик'с Атлетик
2
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Брейдаблик
1
:
Зриньски
2
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Вадуц
0
:
АЗ
1
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Бейтар И
3
:
Рига
1
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Брённбю
4
:
Викингур Р
0
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Арда
2
:
Жальгирис К
0
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
П 5:6
Ноа
0
:
Линколн
0
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Вольфсбергер
0
:
ПАОК
1
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Бранн
0
:
Хеккен
1
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Шериф
1
:
Андерлехт
1
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Омония
5
:
Араз
0
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Дьер
2
:
АИК
0
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Пакш
2
:
Полесье
1
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Хаммарбю
0
:
Русенборг
1
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
Пари Нижний Новгород
1
:
Ростов
0
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Левадия
1
:
Дифферданж
3
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Мидтьюлланн
2
:
Фредрикстад
0
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Арарат-Армения
1
:
Спарта П
2
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Сабах
0
:
Левски
2
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
КуПС
1
:
РФШ
0
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Астана
0
:
Лозанна
2
П1
X
П2

В «Зените» сравнили с планом «Перехват» стремление команды улучшить результаты сезона

Председатель правления клуба Александр Медведев отметил, что в команде понимают сложившуюся ситуацию.

Источник: РИА "Новости"

ТАСС, 14 августа. Футболисты петербургского «Зенита» имеют задачу побеждать в каждом матче в Мир — Российской премьер-лиге (РПЛ) и Фонбет — Кубке России, это можно сравнить с планом «Перехват». Об этом в эфире радиостанции «Радио Зенит» заявил председатель правления клуба Александр Медведев.

«Когда команда не выигрывает и даже проигрывает, значит, что-то идет не так. И, помимо технико-тактической стороны, всегда есть и морально-психологическая. Я сегодня был на базе, ребята отлично понимают ситуацию, в которой мы находимся. В “Зените” введен план “Перехват”. По этому плану нужно побеждать. Он начался с кубковой победы, и следующие три очка мы должны взять в матче со “Спартаком”», — сказал Медведев.

16 августа «Зенит» на выезде сыграет с московским «Спартаком» в пятом туре РПЛ. После четырех туров «Зенит» занимает восьмое место с пятью очками. В групповом этапе «пути РПЛ» Кубка России сине-бело-голубые лидируют в группе A с шестью очками после двух встреч.