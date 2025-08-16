ЦСКА объявил о переходе нападающего Даниэля Руиса

Руис подписал контракт с «Мильонариосом» после перехода из «Форталезы» в январе 2021 года на условиях аренды, а зимой 2022 года — на постоянной основе. За это время нападающий провёл 196 матчей во всех соревнованиях, в которых забил 22 гола и сделал 33 результативные передачи. По данным портала Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 1,4 млн.