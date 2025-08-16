Битва за будущее. «Спартак» и «Зенит» постараются исправиться за неудачный старт сезона

МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. Программа пятого тура Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ) стартует в субботу тремя матчами. В центральной встрече тура встретятся московский «Спартак» и петербургский «Зенит», которые начали сезон неудачно.
Матч между «Спартаком» и «Зенитом» пройдет на «Лукойл-Арене» в Москве и начнется в 17:30 мск. Петербургская команда занимает 8-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 5 очков в 4 матчах. Красно-белые с 4 очками располагаются на 11-й позиции. «Спартак» подходит к матчу с серией из трех матчей без побед в РПЛ, всего за шесть игр во всех турнирах красно-белые одержали две победы при трех поражениях и одной ничьей. «Зенит» также подходит к матчу с серией из трех игр без побед в чемпионате, в активе петербургской команды три победы, две ничьих и одно поражение в шести матчах во всех турнирах.
После такого неудачного старта сезона может встать вопрос о судьбе тренеров «Спартака» и «Зенита». Положение главного тренера петербургской команды Сергея Семака выглядит более прочным — он шесть раз приводил сине-бело-голубых к победе в чемпионате и пользуется большим доверием руководства. Работа же Деяна Станковича в «Спартаке» вызывает очень большие вопросы у общественности, а в СМИ уже начали публиковаться новости о потенциальных кандидатах на смену сербу.
«Это равный для “Спартака” соперник, поражение от него не будет трагедией, — высказал в разговоре с ТАСС мнение о предстоящем матче бывший футболист красно-белых Валерий Гладилин. — Сейчас идет становление команды, ищутся новые варианты игры, такое происходит и у “Зенита” с “Динамо”, потому что пришли новые футболисты. Станкович как хороший специалист показал себя в прошлом году, когда выиграли несколько матчей подряд, показывали хорошую игру. Исполнителей добавилось, но он не может найти варианты, когда много хороших футболистов, определиться с составом — проблема».
Пока под вопросом участие в матче основных футболистов «Спартака» Маркиньоса, Жедсона Фернандеша и Ливая Гарсии. Они не приняли участие в игре Фонбет — Кубка России с махачкалинским «Динамо» (1:1, 3:4 по пенальти). Вернется в состав защитник Даниил Хлусевич, который пропустил матч предыдущего тура РПЛ с «Локомотивом» (2:4) из-за дисквалификации. Пока также недоступен полузащитник Тео Бонгонда, он только недавно вернулся в расположение «Спартака» для продолжения восстановления. У «Зенита» с травмированными значительно лучше, пока под вопросом может быть участие защитника Вячеслава Караваева.
Бывший футболист «Зенита» Игорь Семшов не считает предстоящий матч дуэлью Станковича и Семака, но видит психологическое преимущество у петербургской команды. «Мне кажется, что это дуэль именно команд, победа для которых будет очень важна. На первом месте будет стоять результат, а не игра, — сказал Семшов ТАСС. — Конечно, с двух сторон классные футболисты в атаке, голы должны быть, но первоначально будут все думать об обороне. Мне кажется, что один мяч решит итог встречи, много голов не будет». Прошлый матч между «Спартаком» и «Зенитом» в Москве завершился победой красно-белых со счетом 2:1, в последний раз петербуржцы на выезде побеждали «Спартак» в РПЛ 20 августа 2023 года (3:1).
«Локомотив» должен укрепить лидерство
В первом матче тура лидер РПЛ московский «Локомотив» на выезде сыграет с калининградской «Балтикой», встреча начнется в 15:00 мск. После четырех туров железнодорожники являются единоличными лидерами чемпионата России с 12 очками из 12 возможных. «Балтика» начала сезон неплохо, калининградцы с 8 очками располагаются на 5-й позиции.
Команды на этой неделе также встретились в Кубке России, «Локомотив» на своем поле одержал победу со счетом 2:0. В «Локомотиве» второй сезон подряд яркую игру показывает 20-летний полузащитник Алексей Батраков. В этом сезоне футболист забил 8 мячей в 6 матчах во всех турнирах.
Также в субботу грозненский «Ахмат» дома сыграет с самарскими «Крыльями Советов», матч начнется в 20:30 мск. Эта игра станет третьей для «Ахмата» под руководством Станислава Черчесова, который возглавил команду 6 августа. Сначала грозненцы обыграли «Зенит» (1:0) в РПЛ, а затем уступили «Оренбургу» (1:2) в Кубке России. «Ахмат» занимает 12-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 3 очка. «Крылья Советов» с 8 очками располагаются на 3-й позиции. У самарской команды в этом сезоне активен арендованный у «Локомотива» нападающий Вадим Раков, 20-летний футболист забил 4 мяча в 4 матчах РПЛ.
Программа пятого тура РПЛ продолжится в воскресенье. В этот день состоятся игры «Акрон» — «Оренбург», «Рубин» — «Ростов», «Динамо» (Москва) — ЦСКА и «Краснодар» — «Сочи». 18 августа пройдет матч «Пари Нижний Новгород» — «Динамо» (Махачкала).