Битва за будущее. «Спартак» и «Зенит» постараются исправиться за неудачный старт сезона

Бывший футболист «Зенита» Игорь Семшов не считает предстоящий матч дуэлью Станковича и Семака, но видит психологическое преимущество у петербургской команды. «Мне кажется, что это дуэль именно команд, победа для которых будет очень важна. На первом месте будет стоять результат, а не игра, — сказал Семшов ТАСС. — Конечно, с двух сторон классные футболисты в атаке, голы должны быть, но первоначально будут все думать об обороне. Мне кажется, что один мяч решит итог встречи, много голов не будет». Прошлый матч между «Спартаком» и «Зенитом» в Москве завершился победой красно-белых со счетом 2:1, в последний раз петербуржцы на выезде побеждали «Спартак» в РПЛ 20 августа 2023 года (3:1).