Черданцев: «Спартак» запутался в легионерах. Я за лимит на иностранных тренеров

— Есть ли фаворит в сегодняшнем матче «Спартака» с «Зенитом»? Или шансы на победу равны?
— Сложно назвать фаворита. С одной стороны — «Спартак» играет дома и ему уже некуда отступать после крайне неудачного начала сезона. Учитывая еще и давление со стороны болельщиков, думаю, мотивация будет на должном уровне. Другой вопрос — кто в этой команде лидер, кто может тренерские идеи, посыл и заряд передать на поле. Честно говоря, я таких людей не вижу — ни из числа россиян, ни среди легионеров. Тем более там довольно много иностранцев, которые вряд ли вообще понимают, куда они попали.
Со стороны Деяна Станковича настрой будет самым что ни на есть боевым, но мне кажется, эта команда, данный набор футболистов, не способны эти идеи и тренерскую мотивацию воплотить в жизнь.
Что касается «Зенита», то он значительно сильнее по составу, плюс у петербуржцев более выстроенная игра. Москвичам будет очень сложно с учетом того, сколько они пропускают, и какая атака у соперника. Но однозначно выделять фаворита я бы не стал.
— Если «Спартак» выиграет, критика в адрес Станковича поубавится? И повлияет ли результат этой встречи, каким бы он ни был, на будущее серба в стане «красно-белых»?
— Мне кажется, в большом клубе такой подход неправильный — не может один матч перечеркивать работу и становиться определяющим для дальнейшей судьбы тренера. Это слишком эмоциональное решение — по итогам одной игры судить о специалисте. Результат может быть обусловлен чем угодно — невезением, ошибкой судьи или какими-то другими факторами, на которые тренер никак не может повлиять.
Так что думаю, вряд ли что-то может зависеть от одного матча. Другой вопрос, если «Спартак» проиграет на своем поле, да еще и с крупным счетом — это в любой команде повод для отставки. Но вместе с тем я не знаю, что прописано в контракте у Станковича, какая там неустойка, как к этому относится руководство клуба, готово ли оно оплатить ее. То есть столько вопросов возникает, на которые у меня нет ответов.
— Идут разговоры, что в случае увольнения Станковича «Спартак» рассматривает на пост тренера только иностранцев. Есть ли среди россиян специалисты, которые могли бы успешно тренировать «красно-белых»?
— Это большое заблуждение нового руководства «Спартака», что команду должен тренировать только иностранец. В московском клубе руководители периодически меняются — но, как говорится, воз и ныне там. Золото чемпионата 2017 году — это все-таки стечение определенных обстоятельств, как и выигрыш Кубка в 2022 году с Паоло Ваноли.
На мой взгляд, «Спартак» запутался в иностранцах. Считаю, «красно-белых» должен тренировать россиянин. Фамилии называть не буду, потому что не хочу, чтобы это выглядело, как будто я каким-то образом влияю на процесс принятия решения или являюсь агентом того или иного специалиста. Просто я считаю, что в «Спартаке» должен работать человек, который знает, что такое спартаковские традиции, знает, что ромб — не просто геометрическая фигура, знает, кто такие братья Старостины, кто такой Константин Иванович Бесков, Олег Иванович Романцев и так далее.
Хотел бы повторить одну мысль, которую ранее я высказывал, и был не то чтобы поднят на смех, но руководители нашего футбола так сказали мне в кулуарных беседах, что это нереально воплотить, потому что это технически невозможно — я за лимит на иностранцев среди тренеров.
Я против лимита на футболистов — потому что игроки должны в честной конкуренции завоевывать свое место на футбольном поле, а не по паспорту, а вот что касается тренеров, то здесь нужно что-то делать, потому что в российском футболе появляются тренеры, которые далеко не всегда заслуживают того, чтобы занимать места наших, отечественных специалистов. У них порой недостаточно титулов в послужном списке. Я за то, чтобы были критерии, по которым иностранный тренер может оказываться у руля российской команды.