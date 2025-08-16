Черданцев: «Спартак» запутался в легионерах. Я за лимит на иностранных тренеров

Так что думаю, вряд ли что-то может зависеть от одного матча. Другой вопрос, если «Спартак» проиграет на своем поле, да еще и с крупным счетом — это в любой команде повод для отставки. Но вместе с тем я не знаю, что прописано в контракте у Станковича, какая там неустойка, как к этому относится руководство клуба, готово ли оно оплатить ее. То есть столько вопросов возникает, на которые у меня нет ответов.