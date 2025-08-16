«Зенит» выйдет на матч со «Спартаком» без полевых игроков, рожденных в России

С сезона-2022/23 в РПЛ клубы не могут вносить в заявку более 13 иностранных футболистов и выпускать на поле более 8 легионеров. Игроки из ЕАЭС в число легионеров не входят. Алип является представителем Казахстана. Дуглас Сантос имеет российский паспорт и не считается легионером.