«Зенит» выйдет на матч со «Спартаком» без полевых игроков, рожденных в России

Из игроков, не считающихся легионерами, в стартовый состав петербургской команды попали вратарь Денис Адамов, защитники Нуралы Алип и Дуглас Сантос.

Источник: ФК "Зенит"

МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. Петербургский «Зенит» выйдет на матч пятого тура Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ) с московским «Спартаком» без полевых футболистов, родившихся в России. Стартовый состав опубликован пресс-службой «Зенита».

Встреча пройдет на «Лукойл-Арене» в Москве и начнется в 17:30 мск.

Ворота «Зенита» будет защищать Денис Адамов, который проведет первый матч в текущем сезоне РПЛ. Из полевых игроков в стартовый состав попали Дуглас Сантос, Ваня Дркушич, Нуралы Алип, Вильмар Барриос, Вендел, Жерсон, Луис Энрике, Густаво Мантуан, Педро и Матео Кассьерра.

С сезона-2022/23 в РПЛ клубы не могут вносить в заявку более 13 иностранных футболистов и выпускать на поле более 8 легионеров. Игроки из ЕАЭС в число легионеров не входят. Алип является представителем Казахстана. Дуглас Сантос имеет российский паспорт и не считается легионером.

После 4 туров «Зенит» набрал 5 очков и занимает 8-е место в турнирной таблице. «Спартак» с 4 очками располагается на 11-й строчке.

